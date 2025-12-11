В Алматы 52 человека, включая детей, получили отравление угарным газом в поезде. На место происшествия были направлены 13 бригад скорой медицинской помощи, передает BAQ.KZ.

Как сообщает Управление общественного здравоохранения города, все пострадавшие доставлены в стационары для обследования.

"По итогам осмотров госпитализированы 10 детей, двое из них помещены в реанимацию. Остальные находятся в профильных отделениях под наблюдением врачей. Остальные пострадавшие, получив необходимую медицинскую помощь, отпущены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

В УОЗ отметили, что состояние госпитализированных пациентов контролируется медиками, и они обеспечены всем необходимым лечением.

На фоне распространившейся информации в АО "Пассажирские перевозки" заявили, что не имеют отношения к инциденту. По данным компании, поезд принадлежал частному перевозчику, а вагоны были предоставлены киностудии для проведения съемок.

Департамент полиции на транспорте сообщил, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РК — нарушение правил охраны труда.

Сейчас проводятся следственные действия для установления причин случившегося. Иные сведения не разглашаются в соответствии со статьёй 201 УПК РК.