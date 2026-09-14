52-летний мужчина признался в покупке наркотика: суд вынес решение
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В Северо-Казахстанской области 52-летнего мужчину приговорили к трем годам лишения свободы за незаконное хранение наркотиков. Запрещенное вещество обнаружили у него в автомобиле в Аккайынском районе.
Где обнаружили наркотики
Автомобиль мужчины полицейские остановили на автодороге между селами Григорьевка и Камышлово.
При проверке у 52-летнего жителя района, являющегося лицом без гражданства, обнаружили пакет с синтетическим наркотиком альфа-PVP массой 1,06 грамма. Также были изъяты две медицинские пипетки.
Откуда он взял наркотик
Во время разбирательства мужчина признался, что приобрел наркотик в Петропавловске. По его словам, он забрал запрещенное вещество из тайника-закладки.
Суд признал его виновным в незаконном обращении с наркотическими средствами без цели сбыта.
Какое наказание назначил суд
Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы. Наказание он отбывает в исправительной колонии в Петропавловске.
После освобождения осужденного поставят на профилактический учет.
Что говорят полицейские
Правоохранители предупреждают, что распространенное мнение о том, что приобретение наркотиков «для себя» не повлечет серьезных последствий, является опасным заблуждением.
С начала 2026 года в Северо-Казахстанской области семь человек задержали за незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере.
За такое преступление законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет.
Ранее более 2 тысяч таблеток трамадола изъяли у сторожа медучреждения в Туркестанской области.
При обыске автомобиля оперативники обнаружили четыре полиэтиленовых пакета с 120 пачками "Трамадола". Кроме того, у подозреваемого по месту жительства найден еще один пакет с таблетками. Общее количество изъятого препарата составило 2416 таблеток
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