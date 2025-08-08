Объём онлайн-торговли в Казахстане за 2024 год превысил 3,2 трлн тенге, а на маркетплейсах продают свои товары более 200 тысяч предпринимателей. За три года они уплатили в бюджет 332,5 млрд тенге налогов. Но при этом каждый пятый тенге уходит за рубеж — через зарубежные платформы. Корреспондент BAQ.KZ узнала, как меняется структура торговли и какие риски несёт электронная коммерция.

Электронная торговля — экономика настоящего

Директор департамента электронной и биржевой торговли МТИ РК Галия-Бану Мейрбаева отмечает, что электронная коммерция постепенно вытесняет традиционную торговлю.

Такой сдвиг в потребительском поведении не случаен — покупки в интернете, онлайн-заказ продуктов, косметики, техники и даже мебели давно стали частью повседневной жизни. По словам спикера, это оказывает положительное влияние на экономику.

"Активизируется экономическая деятельность, повышается занятость людей, развивается система платежей, транспортно-логистической инфраструктуры, курьерских служб, безбумажной торговли, цифровой грамотности населения и других сфер деятельности", – рассказала Мейрбаева редакции BAQ.KZ.

Фото: инфографика BAQ.KZ

Особую роль играют маркетплейсы. Они соединяют продавцов и покупателей, расширяют возможности для малого и среднего бизнеса. Услуги, сопутствующие e-commerce — от упаковки до доставки — создают новые рабочие места. А бюджету это приносит прямую финансовую выгоду.

"Согласно данным КГД отечественными маркетплейсами произведена уплата налогов за 3 года на сумму 332,5 млрд. тенге (2022 год – 62,6 млрд. тенге, 2023 год – 119,3 млрд. тенге, 2024 год – 150,4 млрд. тенге)", – добавила спикер.

Кто торгует онлайн, и что именно мы покупаем

На казахстанских и международных платформах сегодня работают более 200 тысяч предпринимателей, включая Kaspi.kz, OZON, Wildberries, Halyk Market, Forte Market и Jusan Market.

"По итогам 2024 года маркетплейсы заметно усилили свои позиции на рынке электронной коммерции. Доля маркетплейсов в общем объеме электронной торговли составило 84,9%", – поделилась Галия-Бану Мейрбаева.

Ассортимент онлайн-покупок в Казахстане меняется вместе с запросами самих потребителей. По итогам 2024 года, больше всего казахстанцы заказывали через маркетплейсы телефоны и гаджеты — на них пришлось 27,4% всех онлайн-продаж.

Далее идут бытовая техника (13,3%) и одежда с обувью и спортивными товарами (10,4%). Еще 5,7% заняли компьютерные устройства и софт, 5,6% — автотовары. Остальная треть — это продукты питания, косметика, товары для дома и дачи, мебель и всё для ремонта.

Онлайн-продажи растут, но треть — это импорт

С 2020 года рынок электронной коммерции в Казахстане увеличился в семь раз — с 476,7 млрд до 3,2 трлн тенге. Только за 2024 год он прибавил ещё 33%. Сейчас онлайн-продажи составляют 14,1% всей розничной торговли. Но вместе с ростом продаж растёт и объём покупок за границей.

"По данным Нацбанка, в 2024 году объём онлайн-платежей за рубеж составил 5,2 трлн тенге, количество транзакций составило 670,3 млн. ед., при этом платежи за товары составили 1,1 трлн тенге (21%), количество транзакций – 86,2 млн. ед", – отметила Галия-Бану Мейрбаева.

Это значит, почти каждый третий онлайн-тенге уходит за границу. Но для точной картины нужен учёт трансграничной торговли. Сейчас такой статистики нет. Министерство ведёт ручной сбор данных и работает над созданием цифровой базы.

Казахстанские товары — на полках Alibaba и JD.com

Чтобы помочь бизнесу выйти за пределы страны, Казахстан развивает сотрудничество с международными платформами.

"Сегодня на Alibaba представлены 7500 товаров, на JD.com — 44 вида казахстанской продукции 15 отечественных брендов", – сообщила спикер.

Созданы национальные павильоны на платформах Alibaba, JD.com и Douyin, а также проведены стриминговые онлайн-продажи через TikTok. Ведутся переговоры о запуске магазина казахстанских товаров на Alibaba.com.

В фокусе экспорта — Китай, Ближний Восток, Европа. Например, платформа Noon в арабском регионе и Europages — в ЕС.

Без инфраструктуры — не масштабируешься

Электронная торговля невозможна без логистики. Поэтому МТИ делает ставку на инфраструктурные проекты.

"В настоящее время единым электронным оператором АО "Казпочта" проводится активная работа по строительству мультимодальных складов в следующих городах Алматы, Актобе, Алматинской и Туркестанских областях общей площадью больше 85 тыс кв.м", – рассказала спикер.

Также разрабатывается универсальная B2B-платформа для экспорта. В ней будут цифровые контракты, автоматизированная сертификация, прозрачные сделки и логистическая интеграция. Платформа упростит экспорт и откроет доступ к рынкам Центральной Азии, Турции, Китая и других стран.

Мировой рынок e-commerce стремительно меняется: продажи всё чаще совершаются через соцсети и прямые эфиры, в работу онлайн-магазинов активно внедряют искусственный интеллект, а покупатели всё чаще отдают предпочтение экологичным товарам. Мейрбаева подчеркнула, что государство не просто наблюдает, а активно работает с бизнесом.

"Есть вопросы по формированию статистических данных, по трансграничной торговле, логистике, инфраструктуре, таможенному оформлению, сертификации товаров, информационной безопасности, интеллектуальной собственности", – поделилась спикер.

По словам Галии-Бану Мейрбаевой, цель — довести долю электронной торговли в Казахстане до 18,5% к 2029 году, что в денежном выражении составляет около 9,3 трлн тенге. Для этого уже принят План развития электронной торговли до 2027 года.

"Он включает защиту прав потребителей, развитие логистической инфраструктуры, совершенствование налогового и таможенного администрирования, финансовые меры поддержки, продвижение экспорта и многое другое", – отметила спикер.

Пока миллионы казахстанцев ждут заказы в коробках с AliExpress, JD или OZON, в тени остаётся главная задача: вырастить свою цифровую торговлю — конкурентную, быструю и глобальную.