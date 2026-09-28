520 камер, 20 тысяч тонн мусора и 1,2 млн деревьев: как меняют Карагандинскую область

В Карагандинской области благоустройство все чаще контролируют не только коммунальные службы, но и камеры. В городах и районах уже установили 520 устройств, которые фиксируют нарушения правил благоустройства, передает BAQ.KZ.

Параллельно в регионе продолжают озеленение и уборку территорий по программе «Таза Қазақстан».

В новом экопарке Караганды уже высадили 4500 деревьев. Озеленение идет и в других городах и районах области.

Сейчас в регионе проходит осенний месячник. За это время вывезли более 20 тысяч тонн мусора.

В Шетском районе вывезли 75 тысяч тонн мусора и золы

В Шетском районе экологические работы начали еще весной.

Там высадили около 5 тысяч деревьев, вывезли более 75 тысяч тонн мусора и золы, установили 100 контейнеров и огородили 18 контейнерных площадок.

В Темиртау к благоустройству подключились участники «Жасыл ел». Молодежь приводит в порядок парки, скверы и другие городские территории.

Более миллиона деревьев внесли в цифровой учет

Еще одно направление касается учета зеленых насаждений.

В Карагандинской области уже оцифровали более 1,2 млн деревьев и кустарников. В 328 школах создали зеленые фонды.

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев заявил, что работа не должна ограничиваться отдельными акциями.

«Главное - конкретный результат на местах: чистота и порядок, благоустройство территорий, сохранение зелёных насаждений. При этом важно участие не только госорганов, но и самих жителей. Реальных результатов мы сможем добиться только в том случае, если объединимся всей страной и с полной отдачей возьмёмся за эту работу», - подчеркнул глава области.

О ходе работ сообщили на аппаратном совещании в акимате Карагандинской области.