522 рабочих места создадут в Абайской области

В акимате обсудили инвестпроекты.

Сегодня, 09:21
Фото: Pixabay.com

9 инвестиционных проектов общей стоимостью порядка 40 млрд тенге одобрено в Абайской области в ходе заседания координационного совета. Реализация данных проектов позволит создать 522 новых рабочих места, передаёт BAQ.KZ

Диверсификация экономики области, запуск новых производств и создание благоприятных условий для инвесторов определены в числе ключевых приоритетов.

"Привлечение инвестиций является одним из основных инструментов устойчивого экономического роста, создания новых рабочих мест и повышения благосостояния населения. В этом направлении будет продолжена системная работа по всесторонней поддержке инвесторов, оперативному сопровождению проектов и формированию благоприятного инвестиционного климата", - отметили в акимате области.

