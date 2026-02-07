9 инвестиционных проектов общей стоимостью порядка 40 млрд тенге одобрено в Абайской области в ходе заседания координационного совета. Реализация данных проектов позволит создать 522 новых рабочих места, передаёт BAQ.KZ.

Диверсификация экономики области, запуск новых производств и создание благоприятных условий для инвесторов определены в числе ключевых приоритетов.

"Привлечение инвестиций является одним из основных инструментов устойчивого экономического роста, создания новых рабочих мест и повышения благосостояния населения. В этом направлении будет продолжена системная работа по всесторонней поддержке инвесторов, оперативному сопровождению проектов и формированию благоприятного инвестиционного климата", - отметили в акимате области.