529 трансплантаций стволовых клеток детям выполнено в Казахстане с 2013 года
Сегодня 15 февраля отмечается Международный день борьбы с детской онкологией.
Это день солидарности с детьми, которые проходят сложное лечение, и с их семьями, ежедневно проявляющими силу и мужество. В Казахстане детям оказывается комплексная многокомпонентная терапия, включающая программную полихимиотерапию, иммунную и таргетную терапию, хирургическое лечение по показаниям, в том числе с применением высокотехнологичных методов (эндопротезирование суставов, селективная интраартериальная химиотерапия), а также лучевую терапию. С 2012 года в стране внедрена трансплантация гемопоэтических стволовых клеток, передает BAQ.KZ.
"Современная медицина доказывает: при своевременной диагностике и правильно подобранной терапии значительная часть детских онкологических заболеваний излечима. Раннее выявление, доступ к специализированной помощи, развитие детской онкогематологии и внедрение международных протоколов лечения — ключевые факторы повышения выживаемости", - отмечают в Минздраве.
За последние 10 лет показатель заболеваемости остаётся стабильным и составляет в среднем 9,7 случая на 100 тысяч детского населения.
В структуре детской онкологической заболеваемости лидируют острые лейкозы (более 36%), далее следуют опухоли центральной нервной системы (20%) и лимфомы (7%). Около 6% составляют нейробластома и герминогенные опухоли.
Нозологическая структура соответствует показателям европейских стран. В рамках Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями ведется системная работа по развитию детской онкогематологии.
В стране внедрены современные методы диагностики и лечения: иммуногистохимия, иммунофенотипирование, определение онкомаркеров, высокодозная химиотерапия при саркомах костей и мягких тканей, а также органосохраняющие операции с применением технологий 3D-моделирования и «растущих» эндопротезов.
Результаты и достижения:
● ежегодно лечение получают около 5 тысяч детей на базе 556 коек;
● с 2013 года выполнено 529 трансплантаций гемопоэтических стволовых клеток;
● проведено более 90 операций селективной интраартериальной химиотерапии при опухолях сетчатки глаза;
● в год проводится свыше 70 трансплантаций костного мозга и 15 эндопротезирований суставов при опухолях костей;
● уровень 5-летней выживаемости детей с онкогематологической патологией достигает 70%, что соответствует мировым стандартам.
Средняя 5-летняя выживаемость детей с злокачественными новообразованиями в Казахстане превышает 71%. При лимфоме Ходжкина, ретинобластоме, герминогенных опухолях и остром лимфобластном лейкозе этот показатель превышает 80%.
При достижении стойкой ремиссии свыше 5 лет ребёнок считается выздоровевшим и снимается с динамического наблюдения. Ежегодно более 500 детей снимаются с наблюдения в связи с устойчивой ремиссией либо переводятся под наблюдение взрослой онкологической службы.
В текущем году в стране станут доступны протонная терапия, йодтерапия и лечение сосудистых мальформаций.Также пла нируется ввод в эксплуатацию гибридной операционной для лечения опухолей мозга и сосудистой патологии (при поддержке ОФ «Қазақстан Халқына»), что позволит повысить эффективность лечения и снизить риски осложнений.
"Одним из важнейших факторов успешного лечения остается необходимость раннего обращения при тревожных симптомах самочувствия ребенка. Развитие детской онкологической службы остаётся одним из приоритетных направлений системы здравоохранения Республики Казахстан", - добавили в ведомстве.
