Это день солидарности с детьми, которые проходят сложное лечение, и с их семьями, ежедневно проявляющими силу и мужество. В Казахстане детям оказывается комплексная многокомпонентная терапия, включающая программную полихимиотерапию, иммунную и таргетную терапию, хирургическое лечение по показаниям, в том числе с применением высокотехнологичных методов (эндопротезирование суставов, селективная интраартериальная химиотерапия), а также лучевую терапию. С 2012 года в стране внедрена трансплантация гемопоэтических стволовых клеток, передает BAQ.KZ.

"Современная медицина доказывает: при своевременной диагностике и правильно подобранной терапии значительная часть детских онкологических заболеваний излечима. Раннее выявление, доступ к специализированной помощи, развитие детской онкогематологии и внедрение международных протоколов лечения — ключевые факторы повышения выживаемости", - отмечают в Минздраве.

За последние 10 лет показатель заболеваемости остаётся стабильным и составляет в среднем 9,7 случая на 100 тысяч детского населения.

В структуре детской онкологической заболеваемости лидируют острые лейкозы (более 36%), далее следуют опухоли центральной нервной системы (20%) и лимфомы (7%). Около 6% составляют нейробластома и герминогенные опухоли.

Нозологическая структура соответствует показателям европейских стран. В рамках Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями ведется системная работа по развитию детской онкогематологии.

В стране внедрены современные методы диагностики и лечения: иммуногистохимия, иммунофенотипирование, определение онкомаркеров, высокодозная химиотерапия при саркомах костей и мягких тканей, а также органосохраняющие операции с применением технологий 3D-моделирования и «растущих» эндопротезов.

Результаты и достижения:

● ежегодно лечение получают около 5 тысяч детей на базе 556 коек;

● с 2013 года выполнено 529 трансплантаций гемопоэтических стволовых клеток;

● проведено более 90 операций селективной интраартериальной химиотерапии при опухолях сетчатки глаза;

● в год проводится свыше 70 трансплантаций костного мозга и 15 эндопротезирований суставов при опухолях костей;

● уровень 5-летней выживаемости детей с онкогематологической патологией достигает 70%, что соответствует мировым стандартам.

Средняя 5-летняя выживаемость детей с злокачественными новообразованиями в Казахстане превышает 71%. При лимфоме Ходжкина, ретинобластоме, герминогенных опухолях и остром лимфобластном лейкозе этот показатель превышает 80%.

При достижении стойкой ремиссии свыше 5 лет ребёнок считается выздоровевшим и снимается с динамического наблюдения. Ежегодно более 500 детей снимаются с наблюдения в связи с устойчивой ремиссией либо переводятся под наблюдение взрослой онкологической службы.

В текущем году в стране станут доступны протонная терапия, йодтерапия и лечение сосудистых мальформаций.Также пла нируется ввод в эксплуатацию гибридной операционной для лечения опухолей мозга и сосудистой патологии (при поддержке ОФ «Қазақстан Халқына»), что позволит повысить эффективность лечения и снизить риски осложнений.