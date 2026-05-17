53,2 млн штук сеянцев саксаула высадили на осушенном дне Аральского моря

В рамках поручения Главы государства по созданию саксауловых насаждений на осушенном дне Аральского моря на 1,1 млн га в 2021-2025 годах проведена масштабная работа.

Всего за период 2021-2025 годов проведены лесомелиоративные работы на площади 1117,5 тыс га. В ходе работ посеяно 3440,9 тонн семян саксаула и галофитных растений, высажено 53,2 млн штук сеянцев саксаула. В 2026 году работы проведены на площади 116 тыс. га. Поручение Главы государства в целом исполнено.

В целях улучшения экологической ситуации параллельно проводилась работа не только по посадке саксаула, но и по формированию устойчивой инфраструктуры. В городе Казалы функционирует лесной питомник на площади 33 гектара, мощностью 3 млн саженцев в год.

Непосредственно на осушенном дне идет строительство питомника. В настоящее время установлены модульные контейнеры, пробурена скважина глубиной 500 метров.

Для обеспечения научного сопровождения работ создан филиал Казахского научно-исследовательского института лесного хозяйства и агроорманмелиорации.