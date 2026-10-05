537 попыток незаконной установки топливных баков пресекли в Казахстане

С начала года в Казахстане выявили 537 случаев незаконной установки дополнительных топливных баков. Общий объем таких емкостей превысил 150 тонн. Таким способом топливо пытались вывозить за пределы страны.

На 48 автомобильных пунктах пропуска сотрудники полиции дежурят круглосуточно. Особое внимание они обращают на машины с дополнительными емкостями для топлива.

Один из последних случаев произошел 2 октября в Жамбылской области.

Полицейские остановили грузовой автомобиль, которым управлял гражданин соседнего государства. В машине обнаружили дополнительный топливный бак объемом 500 литров. Разрешения на его установку не было.

Водителя привлекли к административной ответственности, а бак демонтировали.

По данным МВД, с начала года пресечено 537 подобных случаев. Общий объем незаконно установленных дополнительных баков составил более 150 тонн.

В ведомстве отметили, что проверки на границе продолжатся.