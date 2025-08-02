На территории культурно-спортивного комплекса "Арена" в Семее стартовали Дни культуры Туркестанской области. Двухдневное мероприятие организовано в знак дружбы и сотрудничества между двумя регионами и стало своеобразным подарком южного края к юбилею Абая, передает BAQ.kz.

Здесь открылась сельскохозяйственная ярмарка, на которой представлена натуральная и качественная продукция Туркестанской области по ценам ниже рыночных. В Семей было завезено более 540 тонн продукции – порядка 40 наименований. В их числе: 194 тонны картофеля, 81 тонна овощей, 71 тонна фруктов, 167 тонн молочной продукции, а также мед, соки, колбасы, яйца и другая переработанная продукция. Особой популярностью пользовались дыни из Мырзашоля и арбузы из Шардары – их вкус просто восхищает.

Также открылась выставка изделий народных мастеров. Посетителям представлены работы из дерева, войлока, глины, ковры ручной работы, ювелирные украшения и разнообразные сувениры.

По информации акимата области Абай, настроение празднику создают коллективы из Туркестанской области: этно-фольклорный ансамбль "Тұмар", танцевальный ансамбль "Фараб", группа "Сарын", а также солисты филармонии имени Ш.Калдаякова. Их выступления проходят на территории ярмарки и выставки, радуя горожан и гостей Семея.

На площадке мероприятия работает фудкорт, состоящий из четырех павильонов.

Аким области Абай Берик Уали принял участие в мероприятии, осмотрел выставку, ярмарку и концерт, выразил признательность от имени жителей региона руководству Туркестанской области, организаторам и всем участникам.

"Туркестан – духовная столица тюркского мира, а Семей – первая столица Алаша. Радует братство и сотрудничество двух духовно значимых регионов. Главное – здесь доступные цены. Народ положительно воспринял проведение ярмарки в рамках большого юбилея. Это мероприятие стало золотым мостом, соединившим Восток и Юг. Чтобы и в дальнейшем проводить такие необходимые для народа ярмарки, мы передадим просьбы жителей и обратимся с соответствующим предложением к нашему коллеге Нуралхану Кошерову", – отметил глава региона.

Организаторы ярмарки отметили высокий спрос на продукцию со стороны населения.

"Жители Семея и области Абай тепло нас принимают. Мы организовывали немало ярмарок, но с таким вниманием и теплотой со стороны людей сталкиваемся впервые. С семи утра начали собираться, сразу же начали разбирать нашу продукцию", – отметил заместитель руководителя управления сельского хозяйства Туркестанской области Ермухамбет Куралбеков.

Дни культуры Туркестанской области продолжатся и завтра.