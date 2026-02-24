В 2026 году в Казахстане планируется трудоустроить 547,7 тыс. человек с использованием цифровых технологий и искусственного интеллекта. Об этом сообщили на расширенном заседании Коллегии Министерство труда и социальной защиты населения РК в Астане, передает BAQ.KZ.

Заседание прошло под председательством заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации РК Аида Балаева. В обсуждении приняли участие министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев, депутаты Парламента и представители профильных госорганов.

Как отметил глава ведомства, ключевым приоритетом остается обеспечение реальной занятости и создание устойчивых рабочих мест. С 2025 года мониторинг трудоустройства ведется на основе данных об обязательных пенсионных взносах, что позволяет отказаться от формального учета.

Работа ведется в рамках Концепции развития рынка труда. Ее главный показатель — увеличение числа качественных рабочих мест до 3,8 млн к 2029 году. По итогам 2025 года в экономике уже функционируют 2,9 млн таких рабочих мест.

Важным новшеством 2026 года станет полномасштабный запуск «Цифровой службы занятости на основе ИИ». Система будет автоматически подбирать персональные маршруты трудоустройства для соискателей, учитывая их навыки, опыт и потребности рынка.