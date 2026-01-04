55 экосубботников проведено в Астане в рамках проекта Taza Alem
При этом привлечено более 10 тыс. волонтеров и 4 тыс. горожан.
Проделана большая работа и в экологическом направлении, сообщила специалист отдела развития волонтерского движения Молодежного ресурсного центра "Астана жастары" Айзат Али, передает BAQ.KZ.
"В рамках проекта Taza Alem проведено 55 экосубботников. Из них по очистке набережной реки Есиль организовано 25 мероприятий. С участием 20 неправительственных организаций привлечено более 10 тыс. волонтеров и 4 тыс. горожан", – отметила Айзат Али.
Волонтеры также приняли участие в посадке 800 деревьев, два мероприятия прошли с участием Главы государства.
"В рамках проекта "Адреса заботы" оказана помощь 70 одиноким пенсионерам, организовано 40 акций по уборке снега. К этим работам привлечено более 3 тысяч волонтеров и сотрудников предприятий. Также на праздник Курбан-айт было доставлено 1000 продуктовых наборов", - заключила она.
