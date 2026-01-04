Проделана большая работа и в экологическом направлении, сообщила специалист отдела развития волонтерского движения Молодежного ресурсного центра "Астана жастары" Айзат Али, передает BAQ.KZ.

"В рамках проекта Taza Alem проведено 55 экосубботников. Из них по очистке набережной реки Есиль организовано 25 мероприятий. С участием 20 неправительственных организаций привлечено более 10 тыс. волонтеров и 4 тыс. горожан", – отметила Айзат Али.

Волонтеры также приняли участие в посадке 800 деревьев, два мероприятия прошли с участием Главы государства.