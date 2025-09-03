5,5 млрд тенге направили на водоснабжение сёл в ЗКО
Сельчане впервые получат доступ к чистой воде.
1,8 млрд тенге направлено на строительство магистральных систем водоснабжения с прокладкой новой ветки к населенным пунктам Толен, Сауле и Каракамыс Каратобинского района, где проживает свыше 1,7 тыс. человек.
2,5 млрд тенге – на прокладку сетей водоснабжения в 8 селах Теректинского, Каратобинского районах, а также района Байтерек.
Также 1,2 млрд тенге ранее было направлено на обеспечение водоснабжением жителей села Кирсанова района Байтерек и реконструкцию Урдинского группового водопровода в Жанибекском районе. На сегодняшний день работы выполнены на 60%.
Данная работа направлена на исполнение поручения Главы государства по 100% обеспечению населения качественной питьевой водой. По данным Министерства промышленности и строительства, текущий уровень доступа в Западно-Казахстанской области составляет 100% в городах и 97% в селах.
На сегодня из Спецгосфонда на строительство более 400 социально важных проектов направлено 375 млрд тенге. Строятся школы, больницы, спортивные комплексы, объекты водоснабжения и другое. Уже завершены и открыты для граждан 44 объекта.
