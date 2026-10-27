5,6 млн литров нелегального алкоголя выявили в Казахстане

За девять месяцев 2026 года в Казахстане выявили 5,6 млн литров алкогольной продукции, находившейся в незаконном обороте. Это в восемь раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные представил министр финансов Мади Такиев на заседании межведомственной комиссии под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова.

По словам министра, при проверках выявляли нарушения в сопроводительных документах и подпольное производство алкоголя с поддельными акцизными марками.

Тысячи предпринимателей остались без лицензий

Министр внутренних дел Ержан Саденов сообщил об ужесточении контроля за соблюдением правил продажи алкогольной продукции.

По представленным данным, с начала года 4,5 тысячи предпринимателей лишились лицензий, а общая сумма наложенных штрафов составила 932,4 млн теңге.

Полиция выявила девять нарушений законодательства в сфере оборота алкоголя.

Агентство по финансовому мониторингу с начала года пресекло деятельность 10 подпольных цехов по производству спиртного. Изъято 67 тысяч литров спиртосодержащей продукции, расследуются 15 уголовных дел.

Почти 7 тысяч преступлений совершили в состоянии опьянения

По данным Министерства внутренних дел, с начала 2026 года в Казахстане зарегистрировали 6,9 тысячи уголовных правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество сократилось на 2,5%.

За распитие спиртных напитков и появление в общественных местах в состоянии опьянения пресечено более 184 тысяч правонарушений.

Еще свыше 68,7 тысячи человек привлекли к ответственности за нарушения в семейно-бытовой сфере.

Суды вынесли 17,5 тысячи решений о запрете употребления алкоголя.

В Казахстане открыли новые центры помощи людям с зависимостью

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что за девять месяцев 2026 года реабилитацию прошли более 3,6 тысячи пациентов с алкогольной зависимостью. Это вдвое больше, чем за аналогичный период 2025 года.

В регионах открыли семь центров временной адаптации. Теперь в Казахстане действуют 47 таких учреждений общей вместимостью более 700 мест.

При медицинских организациях работают свыше 3,5 тысячи школ здоровья. Там граждан консультируют по вопросам здорового образа жизни и предупреждения факторов риска.

Отдельная работа проводится с молодежью. Она включает взаимодействие с семьями и раннее выявление факторов риска употребления алкоголя.

Министерство здравоохранения подготовило проект Комплексного плана охраны психического здоровья на 2027–2031 годы. Документ предусматривает развитие медицинской и социальной реабилитации, раннее выявление зависимостей и сопровождение пациентов при взаимодействии различных ведомств.

На заседании рассмотрели вопросы регулирования алкогольного рынка, совершенствования акцизной политики и контроля за законным оборотом продукции.