В Костанайской области до конца 2026 года должны построить 200 ветеринарных объектов – 122 ветпункта и 78 скотомогильников. На эти цели выделили 5,6 млрд тенге. Однако за месяц с небольшим до окончания года ни один из новых объектов ещё не достроен. В областном управлении ветеринарии заверяют, что постараются завершить работы в срок, передаёт BAQ.KZ.

Проблемы возникли ещё летом. Костанайская область оказалась среди регионов, которые отстают от графика строительства ветеринарной инфраструктуры. Основными причинами задержек стали сложности с выделением земельных участков и подключением инженерных сетей.

В одном из сёл Костанайского района жители выступили против строительства скотомогильника примерно в 100 метрах от озера. После их обращений и проверки профильных ведомств место строительства перенесли.

При этом недостроенные ветпункты и скотомогильники – лишь часть проблемы. Фермеры региона также жалуются на нехватку действующих пунктов для легального убоя скота. Из-за этого им приходится тратить дополнительные деньги на перевозку животных и мяса, а иногда сталкиваться со штрафами.

На ветеринарную инфраструктуру страны выделили миллиарды

В 2026 году в Казахстане утвердили программу обновления ветеринарной инфраструктуры на 2026–2029 годы. Она предусматривает строительство и приобретение 2 399 объектов по всей стране.

На эти цели предусмотрено 66,2 млрд тенге. Только в 2026 году планировалось построить почти 1 300 объектов, на что выделили 36,3 млрд тенге.

Однако уже к концу лета стало ясно, что в ряде регионов строительство отстаёт от графика.

Серьёзные задержки зафиксировали в восьми регионах: областях Абай и Жетысу, Акмолинской, Алматинской, Атырауской, Карагандинской, Павлодарской и Костанайской областях.

Отдельно выявили отставание по строительству скотомогильников. В числе регионов, где возникли проблемы, оказались Акмолинская, Павлодарская, Костанайская, Кызылординская и Туркестанская области.

Ещё в конце лета министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров потребовал от руководства отстающих регионов ускорить строительство.

По данным министерства, за предыдущие два года за счёт местных бюджетов в Казахстане построили и приобрели 626 ветеринарных объектов. На это потратили около 11 млрд тенге. Однако существующей инфраструктуры оказалось недостаточно для потребностей животноводства.

В Министерстве сельского хозяйства уточняли, что средства республиканской программы предназначены для укрепления материально-технической базы ветеринарной службы.

«Но эти средства предназначены именно для укрепления материально-технической базы ветеринарной службы по стране, включая строительство и приобретение 2399 объектов инфраструктуры. Сумма, которая будет выделена до 2030 года, существенно выше – почти 145 млрд тенге», – поясняли в ведомстве.

На 200 объектов в Костанайской области выделили 5,6 млрд тенге

По данным управления ветеринарии Костанайской области, в регионе планируют построить 122 ветеринарных пункта и 78 скотомогильников.

«Строительство ветеринарной инфраструктуры предусмотрено по всей области. Всего 122 ветеринарных пункта и 78 скотомогильников во всех районах региона», – сообщил руководитель отдела биологической безопасности управления ветеринарии Костанайской области Талгат Шамшадин.

До начала реализации программы в области работали 185 ветеринарных пунктов и 20 скотомогильников.

По словам Шамшадина, строительство самих ветпунктов не вызывает серьёзных сложностей. Их размещают в населённых пунктах, чтобы фермерам было удобнее приводить животных на осмотр, вакцинацию и регистрацию.

Раньше ветеринарам приходилось обходить дворы и самостоятельно проверять поголовье. Теперь владельцы животных должны обеспечивать их своевременную вакцинацию.

«Раньше ветеринарный врач сам ходил по всем дворам и проверял поголовье. До кого-то не достучался, кого-то не было дома. Сейчас эта ответственность лежит на самих сельхозпроизводителях, которые обязаны вакцинировать скотину. В противном случае им грозит штраф», – объяснил Шамшадин.

При этом, как утверждает представитель управления, нехватки ветеринарных специалистов в регионе нет. В крупных населённых пунктах работают ветеринарные врачи.

Сложнее обстоит ситуация со скотомогильниками. Многие действующие объекты уже переполнены.

Для уничтожения павших животных также используют стационарные и передвижные инсинераторы – специальные установки, в которых биологические отходы сжигают при высокой температуре.

Однако таких установок недостаточно, а их обслуживание обходится дорого. Кроме того, стационарные инсинераторы могут находиться далеко от хозяйств.

Новые скотомогильники нужны для безопасной утилизации павших животных, снижения риска распространения инфекций и загрязнения окружающей среды.

Главная сложность – выбор подходящих земельных участков.

С одной стороны, скотомогильники нельзя размещать слишком близко к жилым домам, пастбищам и водоёмам. С другой – они должны находиться на доступном расстоянии от хозяйств, чтобы фермерам не приходилось далеко перевозить павших животных.

При выборе участков необходимо соблюдать экологические и санитарные требования. В частности, для таких объектов предусмотрены санитарно-защитные расстояния.

Скотомогильник собирались построить в 100 метрах от озера

В октябре строительство одного из скотомогильников вызвало возмущение жителей Московского сельского округа Костанайского района.

Сельчане заметили трактор и экскаватор, которые расчищали площадку неподалёку от озера Немецкое. Выяснилось, что на этом месте планируют разместить скотомогильник.

По словам местных жителей, расстояние от будущего объекта до водоёма составляло около 100 метров.

Аким Московского сельского округа Адильхан Муканов пояснил, что на участке проводили предварительные работы по изучению местности.

«Это лишь геологоразведочные работы, а люди подняли всех на уши. Там просто изучали местность под строительство скотомогильника. Озеро, действительно, рядом, но оно не предназначено для купания. И таблички об этом регулярно выставляют возле водоёма», – отметил аким.

Однако жители обратились в контролирующие органы и добились проверки.

В Тобол-Торгайской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов сообщили, что на момент проведения работ проектно-сметная документация по установлению водоохранной зоны и полосы озера Немецкое не была утверждена.

«Границы водоохранной зоны и водоохранной полосы водного объекта не установлены. Согласно подпункту 6 пункта 2 статьи 86 Водного кодекса Республики Казахстан в пределах водоохранных зон поверхностных водных объектов запрещается размещение скотомогильников или, как их ещё называют, биотермических ям», – пояснили в инспекции.

Проверка также показала, что местные исполнительные органы не обращались за согласованием выбора земельного участка.

«Материалы проведённого обследования направлены в департамент управления земельными ресурсами для рассмотрения и принятия мер в пределах его компетенции», – добавили в ведомстве.

После обращений жителей и проверки место строительства скотомогильника перенесли дальше от озера.

Однако сам объект до сих пор не достроен.

Успеют ли завершить строительство до конца года?

По информации отдела ветеринарии Костанайского района, сейчас ветеринарные пункты строят в 12 сельских округах, а скотомогильники – в семи.

Стоимость одного ветпункта составляет около 30 млн тенге, одного скотомогильника – примерно 24,5 млн тенге.

В ведомстве признают, что строительство отстаёт от графика. Основные задержки связаны с выделением земельных участков под объекты для утилизации павших животных.

В областном управлении ветеринарии сообщили, что все новые объекты пока находятся на стадии строительства.

«На данный момент строительство всех объектов ещё в процессе, но до конца года будем стараться успеть всё сдать», – заверили в управлении.

Между тем до конца года осталось чуть больше месяца. За это время подрядчикам необходимо не только завершить работы, но и подготовить объекты к приёмке и вводу в эксплуатацию.

Дополнительные сложности может создать погода. В Костанайской области уже установились отрицательные температуры, которые способны повлиять на отдельные строительные работы.

После ввода в эксплуатацию новые ветпункты и скотомогильники должны передать на баланс районных акиматов. Дальнейшее содержание объектов будут финансировать из местных бюджетов.

Убойных пунктов не хватает, а фермеров штрафуют

Проблемы ветеринарной инфраструктуры не ограничиваются строительством ветпунктов и скотомогильников.

В Костанайской области уже несколько лет обсуждают нехватку действующих объектов для легального убоя скота.

По официальным данным территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства, в регионе зарегистрированы 44 объекта убоя.

Однако фермеры утверждают, что часть из них фактически не работает.

Эта проблема недавно стала одной из тем заседания отраслевого совета по вопросам агропромышленного комплекса Палаты предпринимателей Костанайской области.

Поводом стало обращение предпринимательницы из Фёдоровского района.

Женщина рассказала, что её оштрафовали почти на 100 тысяч тенге за продажу мяса без необходимых ветеринарных документов. У неё не было справки формы № 2, подтверждающей прохождение установленной процедуры ветеринарного контроля.

По словам предпринимательницы, в Фёдоровском районе нет действующего убойного пункта, где она могла бы оформить необходимые документы.

При этом женщина продаёт всего три-четыре туши в месяц. Для небольшого хозяйства штраф оказался значительной суммой.

«Мою коллегу за то же самое оштрафовали уже даже дважды. Но за что? Если забивать скот нам негде?» – возмутилась предпринимательница Татьяна Дерновая.

Похожие трудности, по словам фермеров, возникают и в других районах.

Например, в районе Беимбета Майлина, расположенном примерно в 50 километрах от Рудного, также нет доступного убойного пункта. Не работает такой объект, по словам участников обсуждения, и в самом Рудном.

Чтобы отвезти скот на легальный убой в Костанай, предпринимателям приходится нанимать транспорт.

Только перевозка может обойтись в 30–35 тысяч тенге. Ещё около 20 тысяч необходимо заплатить за услуги убойного пункта.

Для небольших хозяйств такие расходы существенно увеличивают себестоимость мяса.

Фермеры говорят, что оказываются перед выбором: повышать цену продукции либо нарушать установленные правила и рисковать штрафами.

На заседании прозвучало и более серьёзное заявление. Участники сообщили о предполагаемой продаже ветеринарных справок без фактического прохождения необходимых процедур.

Эти сведения требуют отдельной проверки. Если они подтвердятся, речь может идти не только о нарушениях при оформлении документов, но и о рисках для покупателей, поскольку происхождение и безопасность мяса остаются под вопросом.

Фермеры также обратили внимание на сложности с контролем мясной продукции в небольших торговых точках.

По их словам, ветеринарный контроль на официальных рынках организован, тогда как проведение проверок в небольших магазинах связано с дополнительными законодательными ограничениями.

В результате отсутствие доступной инфраструктуры создаёт проблемы и для производителей, и для покупателей.

Как проследить путь мяса от фермы до покупателя?

Одним из направлений реформирования ветеринарной системы стала цифровизация учёта сельскохозяйственных животных.

Министерство сельского хозяйства разработало мобильное приложение Tort Tulik, через которое владельцы могут получать сведения о зарегистрированном на них поголовье и оформлять ветеринарные документы.

С помощью приложения можно регистрировать приплод, получать ветеринарный паспорт, корректировать сведения о животных, заменять утерянные идентификационные бирки и снимать животных с учёта.

Для фермеров предусмотрены дополнительные возможности, включая оформление покупки животных и получение уведомлений о ветеринарных мероприятиях.

Система нужна не только для удобства сельхозпроизводителей.

Она также позволяет государственным органам получать более точные сведения о количестве и перемещении животных, планировать вакцинацию и быстрее реагировать на случаи распространения заболеваний.

В управлении ветеринарии Костанайской области сообщили, что регистрация владельцев животных в Tort Tulik продолжается. По этому направлению регион, по оценке ведомства, не отстаёт от планов.

Кроме того, с апреля 2025 года действует ещё одна цифровая система, предназначенная для отслеживания движения мясной продукции от производителя до покупателя.

К ней подключаются организации общественного питания, школы, детские сады и медицинские учреждения.

По приведённым данным, в системе активировано почти 16 тысяч объектов питания по Казахстану, около трёх тысяч из них находятся в Костанайской области.

Однако цифровой учёт сам по себе не решает проблему отсутствия необходимых объектов.

Чтобы система ветеринарного контроля работала на практике, фермерам нужны доступные пункты осмотра и вакцинации животных, действующие убойные пункты и безопасные места для утилизации биологических отходов.

В Костанайской области проблемы сохраняются на каждом из этих этапов.

На строительство новых ветпунктов и скотомогильников деньги уже выделены. Теперь главный вопрос – успеют ли их достроить и ввести в эксплуатацию до конца года и когда фермеры смогут пользоваться необходимой инфраструктурой без дополнительных затрат и длительных поездок.