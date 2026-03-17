В Восточно-Казахстанской области стартовали главные национальные соревнования по сноуборду - чемпионат и молодежное первенство Казахстана, передает BAQ.kz.

В турнире принимают участие 56 сильнейших спортсменов страны. На трассу вышли представители ключевых центров зимнего спорта - Усть-Каменогорска, Риддера, Алматы и Алматинской области.

Соревнования проходят в параллельном формате: на одной трассе выступают как опытные спортсмены, так и юные сноубордисты.

Молодежное первенство охватывает четыре возрастные группы - от 7 до 20 лет, а во взрослом чемпионате за медали борются мужчины и женщины от 16 лет и старше.

Все заезды проходят в строгом соответствии с правилами Международной федерации лыжного спорта (FIS), что подчеркивает высокий уровень турнира.

Организаторы отмечают, что особое внимание уделено безопасности участников и качеству судейства.

Почему это важно

Проведение таких соревнований способствует развитию зимних видов спорта в стране, укрепляет связи между регионами и дает шанс молодым спортсменам заявить о себе.

Программа соревнований

17 марта - параллельный слалом-гигант (квалификация и финалы)

18 марта - параллельный слалом (квалификация и финалы)

19 марта - командная гонка (смешанные команды), параллельный слалом

19 марта - подведение итогов и церемония награждения