56 сильнейших: в ВКО начались главные старты по сноуборду
В соревнованиях участвуют десятки сильнейших спортсменов со всей страны
В Восточно-Казахстанской области стартовали главные национальные соревнования по сноуборду - чемпионат и молодежное первенство Казахстана, передает BAQ.kz.
Управление физической культуры и спорта официально дало старт основным соревновательным дням чемпионата Республики Казахстан и молодежного первенства по сноуборду.
В турнире принимают участие 56 сильнейших спортсменов страны. На трассу вышли представители ключевых центров зимнего спорта - Усть-Каменогорска, Риддера, Алматы и Алматинской области.
Соревнования проходят в параллельном формате: на одной трассе выступают как опытные спортсмены, так и юные сноубордисты.
Молодежное первенство охватывает четыре возрастные группы - от 7 до 20 лет, а во взрослом чемпионате за медали борются мужчины и женщины от 16 лет и старше.
Все заезды проходят в строгом соответствии с правилами Международной федерации лыжного спорта (FIS), что подчеркивает высокий уровень турнира.
Организаторы отмечают, что особое внимание уделено безопасности участников и качеству судейства.
Почему это важно
Проведение таких соревнований способствует развитию зимних видов спорта в стране, укрепляет связи между регионами и дает шанс молодым спортсменам заявить о себе.
Программа соревнований
17 марта - параллельный слалом-гигант (квалификация и финалы)
18 марта - параллельный слалом (квалификация и финалы)
19 марта - командная гонка (смешанные команды), параллельный слалом
19 марта - подведение итогов и церемония награждения
