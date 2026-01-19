В швейцарском горнолыжном курорте Давос 19 января начался 56-й Всемирный экономический форум (ВЭФ). В нынешнем году мероприятие проходит под девизом "Дух диалога" (A Spirit of Dialogue), передает BAQ.KZ со ссылкой на Анадолу.

Мероприятие продлится до 23 января. В этом году в нем примут участие 3 тысячи человек из 130 стран. Среди них около 400 высокопоставленных должностных лиц и политических лидеров. В форуме будут участвовать 65 глав государств и правительств, 55 министров экономики и финансов, 33 министра иностранных дел, 34 министра торговли и промышленности, 11 глав центральных банков, а также представители бизнеса, НПО и ученые.

Главные темы обсуждений – геополитическая напряженность, война в Украине, трансатлантические отношения, глобальная экономическая безопасность, технологическая трансформация, искусственный интеллект и устойчивое развитие.

Среди участников ВЭФ президент США Дональд Трамп, вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Палестины Мухаммед Мустафа, президент Сирии Ахмед аш-Шараа, премьер-министр Испании Педро Санчес и президент Аргентины Хавьер Мильере.

В состав американской делегации войдут госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бeссент, министр торговли Говард Лютник и торговый представитель США Джеймисон Грир.

В связи с проведением саммита в Давосе были введены усиленные меры безопасности.