562 лесных пожара с начала года: что изменилось после трагедии в «Семей орманы»

В Казахстане с начала 2026 года зарегистрировали 562 лесных пожара против 378 за аналогичный период прошлого года. При этом площадь, пройденная огнём, сократилась с 46 тысяч до 11 тысяч гектаров. Об этом министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев рассказал в подкасте Trend Talk на YouTube-канале BAQ.KZ.

В ходе интервью министр ответил на вопрос о том, что изменилось в системе охраны лесов после трагического пожара в резервате «Семей орманы» в 2023 году. После ЧП государство заявило об обновлении техники, усилении взаимодействия между ведомствами и внедрении систем раннего обнаружения возгораний.

По словам главы Минэкологии, в этом году количество зарегистрированных пожаров увеличилось.

«В двадцать шестом, вот в этом году, мы зарегистрировали 562 пожара против 378 за аналогичный период прошлого года. То есть количество пожаров возросло в два раза, но по площади она сократилась», — сообщил Ерлан Нысанбаев.

Министр уточнил, что в прошлом году огонь прошёл около 46 тысяч гектаров, тогда как в 2026 году площадь пожаров составила 11 тысяч гектаров.

«То есть почти в четыре раза мы смогли сократить площади пожара», — отметил он.

Нысанбаев подчеркнул, что наличие новой техники, авиации и систем раннего обнаружения не означает полного отсутствия возгораний. Эти меры позволяют быстрее обнаруживать очаги и сокращать площадь распространения огня.

«Есть непонимание того, что если мы хорошо оснащены, есть у нас борта для тушения, есть система раннего обнаружения, то вообще не должно быть пожара. Пожары будут», — сказал министр.

Глава ведомства также связал увеличение числа возгораний с ростом температуры воздуха и глобальными климатическими изменениями.

«Мы видим, что температура воздуха поднимается, соответственно, у нас и возгорание увеличивается. Но эффективность тушения как раз зависит от этих мер, которые мы приняли», — заключил Ерлан Нысанбаев.

Полный выпуск подкаста Trend Talk с министром экологии и природных ресурсов доступен на YouTube-канале BAQ.KZ.