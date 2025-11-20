569 тысяч казахстанских студентов обучены по программе AI-Sana
Вице-министр рассказала о цифровой трансформации вузов в СКО.
Вице-министр науки и высшего образования РК Гулзат Кобенова провела встречу с жителями Северо-Казахстанской области на базе Kozybayev University, представив ключевые направления развития сферы высшего образования и науки, передаёт BAQ.KZ.
Она отметила, что по инновационной программе по искусственному интеллекту AI-Sana уже обучено 569 тысяч студентов, а в образовательный процесс внедрены 119 ИИ-агентов. Программа направлена на цифровую трансформацию вузов и подготовку специалистов нового поколения.
Вице-министр также рассказала о реализации Концепции развития высшего образования и науки на 2023–2029 годы, которая охватывает вопросы доступности образования, интернационализации, подготовки кадров опережающего типа, модернизации инфраструктуры и расширения участия вузов в жизни регионов.
По информации министерства, в текущем учебном году выделено более 93 тысяч грантов, стипендии студентов увеличены на 20%. В престижный рейтинг QS WUR вошли 21 отечественный вуз, а в QS Asia — 35.
Отдельное внимание уделено международному сотрудничеству: в стране открыты 33 филиала зарубежных университетов, число иностранных студентов выросло до 31,5 тысячи. Яркий пример — стратегическое партнерство Kozybayev University с Университетом Аризоны, благодаря которому на программах двойного диплома обучаются около 1000 студентов из Казахстана, США, Китая и России.
В ходе встречи были также затронуты темы поддержки молодых ученых, внедрения ИИ в вузах, оснащения университетов и развития студенческого самоуправления.
