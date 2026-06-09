57 скотомогильников построят в Актюбинской области

По информации руководителя управления ветеринарии Айбека Сембая, в области зарегистрировано более 2,2 млн голов сельскохозяйственных животных. В их числе свыше 617 тыс. голов крупного рогатого скота, 1,15 млн голов мелкого рогатого скота, 413 тыс. лошадей, а также более 23 тыс. верблюдов.

В целях профилактики особо опасных заболеваний в 2026 году запланировано проведение вакцинации животных и птиц против 12 видов особо опасных инфекций. В рамках этой работы предусмотрено введение более 9,1 миллиона доз вакцин. На бруцеллез обследуют свыше 800 тыс. голов КРС и свыше 1,4 млн голов МРС.

«В регионе ведется цифровизация ветеринарной отрасли: в базу данных уже внесены десятки тысяч животных, внедряются чипирование и GPS-мониторинг. Установлено 3 188 чипов для КРС и 15 565 – для лошадей, используется 1 170 GPS-трекеров. Ветеринарные станции оснащены 157 сканерами. В 2026 году предусмотрено дальнейшее развитие системы идентификации, включая обеспечение животных ушными бирками», - сообщил Айбек Сембай.

В 2026 году предусмотрено приобретение и установка 3 модульных ветеринарных станций, строительство 77 ветпунктов и 28 типовых скотомогильников. В целом за два года планируется построить 3 ветстанции, 107 ветпунктов и 57 скотомогильников.

«Стабилизация ветеринарно-эпизоотической ситуации в области является важнейшей стратегической задачей для сельского хозяйства, системы общественного здравоохранения и продовольственной безопасности. При недостаточном контроле возрастают риски распространения инфекционных заболеваний и экономических потерь. Поэтому все ответственные органы должны обеспечить системную и скоординированную работу по профилактике и недопущению распространения особо опасных заболеваний», - отметил Асхат Шахаров.

Глава региона поручил усилить профилактические меры и ликвидацию особо опасных заболеваний, обеспечить полный охват вакцинацией, ужесточить контроль за перемещением сельскохозяйственных животных с обязательным оформлением ветеринарных документов, а также совершенствовать систему утилизации биологических отходов и содержание скотомогильников.