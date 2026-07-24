Трамп допустил проведение более масштабной операции против Ирана
Израиль поддержит возможную американскую операцию, считает американский лидер.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность возобновления военной операции против Ирана и не исключил нанесения более масштабных ударов, чем в рамках операции «Эпическая ярость». Об этом он сообщил в интервью Axios.
По словам Трампа, в настоящее время он всерьез рассматривает возможность проведения новой масштабной операции против Ирана, однако окончательное решение еще не принято.
«Я рассматриваю возможность массированной операции. Масштабнее, чем когда-либо прежде. Я близок к принятию решения. Мы все к этому готовы», — заявил президент США.
Трамп также выразил уверенность, что Израиль поддержит возможную американскую операцию. По его словам, израильская сторона может присоединиться к действиям США, если он обратится с соответствующей просьбой.
Кроме того, американский лидер отметил, что Иран заинтересован в переговорах, однако, по его словам, пока не готов заключить соглашение.
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