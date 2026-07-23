Что происходит с главным вокзалом Семея и почему реконструкция затянулась

Весной прошлого года в Семее стартовала реконструкция железнодорожного вокзала. Срок окончания работ сдвинули на год – до конца 2026-го. В рамках проекта в начале июня демонтировали пешеходный переход через пути, который связывал два больших района Семея. Его возведут только в октябре. Горожане, привыкшие к удобной логистике, вынуждены добираться на противоположную сторону улицы на автобусах и такси.

В Казахстане обновляют 124 железнодорожных вокзала. Эти работы проходят по поручению Главы государства в рамках программы модернизации вокзальной инфраструктуры АО «НК «Қазақстан темір жолы». Цель - развитие транспортно-логистического потенциала страны, модернизация железнодорожной инфраструктуры и повышение качества услуг для населения.

Первыми в стране обновили здания вокзалов на станциях Ауыл и Белагаш Бородулихинского района области Абай. Их запустили 12 июня. Всего в области по программе модернизируют 10 объектов. Сейчас продолжается ремонт ещё восьми железнодорожных вокзалов: в Семее, Аягозе, Шаре, Актогае, Жаланашколе, Дегелене, на станциях Ушбиик и Жарма.

Фото Альбина Халел.

Самый масштабный проект реализуется в Семее. Центральный вокзал буквально разобрали и собирают заново. Площадь здания планируется увеличить в полтора раза - с 3 до 4,7 тысячи квадратных метров.

Фасад здания облицуют современными европанелями. При вокзале построят эскалатор, лифт для маломобильных граждан, пристройку с мини-буфетами, откуда пассажиры смогут попасть на второй и третий пути. Также будет обновлен пешеходный надземный мост.

Ещё в прошлом году рабочие демонтировали все конструкции и кровлю здания. Так оно простояло больше полугода. Хотя изначально срок сдачи вокзала был назначен на конец 2025-го. С тех пор прошло 7 месяцев, но визуально здание до сих пор остаётся «раздетым» и пустым. Успеют ли его завершить – большой вопрос. По данным областного Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, сейчас здесь полностью выполнены работы по устройству кровли и обновлению инженерных сетей.

Фото Альбина Халел

Причина затяжной реконструкции кроется в доработке основного проекта, который предложило АО НК КТЖ. Их концепция предполагала обновление вокзала и инфраструктуры. Но областное транспортное ведомство предложило новое решение по реконструкции вокзала и предложило дополнить проект строительством конкорсного перехода. Это распределительный зал для пассажиров, который соединяет основные помещения с посадочными платформами и путями.

«Изначально проект создавали без строительства конкорсного перехода. Потом подключились мы и аким области. Он ездил в Минтранспорта, в КТЖ, предлагая включить важную деталь в концепцию. Получив согласие, отправили проект на доработку. Пришлось его переделывать заново, в связи с этим работы затянулись. Мы получили обновлённый проект только в прошлом месяце», - рассказал нам о причинах отставания от графика руководитель Управления пассажирского транспорта и автодорог Мерей Байырхан.

Конкорсный переход поможет упорядочить поток людей. Сейчас пассажиры вынуждены переходить через пути на улице, чтобы дойти до нужного поезда. Со строительством перехода поток будет направлен сразу на нужные ЖД ветки.

Фото Альбина Халел

Больше всего вопросов и возмущения у семейчан вызвал демонтаж пешеходного моста через многочисленные ЖД пути. Этот переход соединял район Сроства с вокзалом и его окрестностями, то есть почти с центром города. Ввиду его отсутствия люди вынуждены делать крюк по городу на автобусах и такси.

Фото Альбина Хелал

Многие люди до сих пор по привычке приходят на это место, чтобы быстро дойти до вокзала. При нас пассажирка поезда увидев, что моста уже нет, стала экстренно вызывать такси.

Фото Альбина Халел

Надо сказать, что это временная мера. В Управлении транспорта и автомобильных дорог пообещали, что в октябре построят новый мост. И что сейчас идёт процедура определения подрядчика. Однако у людей остаётся вопрос - зачем нужно было срезать переход задолго до строительства нового?

Пешеходный мост не входит в проект реконструкции ЖД вокзала. Это инициатива города, заказчиком является акимат Семея. Однако демонтаж перехода был необходимым условием модернизации объекта, и, в частности, строительства того самого конкорсного перехода.

Фото Альбина Халел

«Для строительства конкорсного перехода необходимо было сместить вторую и третью пассажирские ветки, поэтому их демонтируют и сдвигают. Это нужно, чтобы обеспечить пассажирам прямой доступ к ним. А опоры пешеходного моста стояли как раз рядом с путями. Поэтому пришлось демонтировать пешеходный переход заранее, чтобы поработать с ЖД ветками», - рассказал о причине демонтажа Мерей Байырхан.

По его словам, в августе начнут строить новую пешеходную переправу. Она будет крытой, её оснастят лифтами.

«Этот мост был аварийным, его построили хозспособом из старых рельсов и металла, то есть он отработал свой срок. Плюс была необходимость его демонтажа из-за передвижки путей. Проект по строительству пешеходного моста через ЖД пути готов. Определяем подрядчика. В августе начнут работу, к октябрю закончат», - резюмировал глава дорожного ведомства.

Фото Альбина Халел

Раньше местные жители пользовались остановкой ЖД вокзала, откуда организованы маршруты во всех городские направления. Оставшись без пешеходного моста, люди оказались отрезанными от автобусного сообщения, поэтому для них организовали три дополнительные остановки на улицах частного сектора и продлили в район Сроства несколько маршрутов.

Фото Альбина Халел

Железнодорожное сообщение области Абай охватывает внутренние маршруты, межобластные и международные направления. Поезда из Семея идут в Алматы, Астану, Павлодар, Кызылорду, Мангистау, Усть-Каменогорск, Караганду. Кроме того, транзитом через область проходит международный поезд по маршруту Новосибирск-Бишкек.

На период проведения ремонтных работ для удобства пассажиров с правой стороны здания вокзала организованы временные сервисные помещения общей площадью 85 кв. метров. Своего рода вокзал в миниатюре. Они предназначены для обслуживания пассажиров в неблагоприятных погодных условиях. Соединённые между собой вагончики временно выполняют функцию вокзала.

Фото Альбина Халел

Железнодорожный вокзал Семея построен в 1915 году. Больше 50 лет здание вокзала располагалось в одноэтажном строении. Местные старожилы помнят, что оно было белым и кирпичным. А нынешнее здание построили в 1972 году. Интересный факт: во время его возведения впервые в практике городского строительства были установлены витражи с солнцезащитными козырьками.

В начале ХХ века здесь проходило несколько путей, в том числе Сростенская лесовозно-подвозная ветка, наскоро построенная рабочими из того, что было – из разно-колиберных рельсов и без учёта земляных работ. Она имела хозяйственное назначение, возить по ней людей было нельзя, слишком опасно. Однако в 1919 году эта линия спасла Семей от дровяного кризиса, обеспечив население топливом и стройматериалами, возимых из леса.