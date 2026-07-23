В Астане 25 и 26 июля состоится очередная городская сельскохозяйственная ярмарка. Жители и гости столицы смогут приобрести продукцию фермеров и производителей из разных регионов Казахстана, передает BAQ.KZ.

На ярмарке будут представлены свежие овощи и фрукты, мясо, молочная и мучная продукция, выпечка, натуральные соки, варенье, джемы и другие товары отечественных производителей.

Ярмарка будет работать с 10:00 до 19:00 в торговом центре Keryen Joly по адресу: шоссе Алаш, 35Б.

Добраться до места проведения можно общественным транспортом. Рядом проходят автобусные маршруты №7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307 и 317.

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