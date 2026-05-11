5772 факта правонарушений пресечено в Абайской области с начала года

С начала 2026 года в регионе выявлено и пресечено в общей сложности 5772 факта правонарушений, передает BAQ.KZ.

По информации департамента полиции, за загрязнение общественных мест зарегистрировано 464 правонарушения.

Выявлено 5308 фактов, связанных с нарушением правил благоустройства территорий городов и населённых пунктов, повреждением объектов инфраструктуры и зелёных насаждений, то есть действий, противоречащих экологическим нормам.

В данном направлении ведётся не только контрольная работа, но и широкомасштабная профилактическая и разъяснительная деятельность. Сотрудники полиции на постоянной основе проводят рейдовые мероприятия и системный мониторинг в целях предупреждения правонарушений.

Кроме того, среди населения усиливается информационно-разъяснительная работа по соблюдению санитарных требований, поддержанию чистоты общественных мест и повышению экологической ответственности. Эти инициативы направлены на формирование бережного отношения граждан к природе и развитие культуры общественного поведения.