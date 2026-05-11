5772 факта правонарушений пресечено в Абайской области с начала года
Сотрудники полиции на постоянной основе проводят рейдовые мероприятия.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
С начала 2026 года в регионе выявлено и пресечено в общей сложности 5772 факта правонарушений, передает BAQ.KZ.
По информации департамента полиции, за загрязнение общественных мест зарегистрировано 464 правонарушения.
Выявлено 5308 фактов, связанных с нарушением правил благоустройства территорий городов и населённых пунктов, повреждением объектов инфраструктуры и зелёных насаждений, то есть действий, противоречащих экологическим нормам.
В данном направлении ведётся не только контрольная работа, но и широкомасштабная профилактическая и разъяснительная деятельность. Сотрудники полиции на постоянной основе проводят рейдовые мероприятия и системный мониторинг в целях предупреждения правонарушений.
Кроме того, среди населения усиливается информационно-разъяснительная работа по соблюдению санитарных требований, поддержанию чистоты общественных мест и повышению экологической ответственности. Эти инициативы направлены на формирование бережного отношения граждан к природе и развитие культуры общественного поведения.
Самое читаемое
- В Актюбинской области продолжается ремонт республиканской автодороги
- Двое школьников утонули в Талгарском районе Алматинской области
- Женщина погибла под колесами автомобиля во дворе жилого дома в Кокшетау
- Сколько ветеранов ВОВ осталось в Казахстане и какую поддержку они получают
- Великие матери степи: женщины, воспитавшие героев Казахстана