Сколько ветеранов ВОВ осталось в Казахстане и какую поддержку они получают

С каждым годом 9 мая в Казахстане звучит не только как дата памяти и торжественных мероприятий, но и как напоминание о поколении, которое постепенно уходит. Великая Отечественная война остаётся одной из ключевых страниц истории, однако её живые свидетели сегодня — это уже единицы. Подробнее читайте в материале BAQ.KZ.

К маю 2026 года в Казахстане осталось всего 57 ветеранов Великой Отечественной войны — людей, чья жизнь напрямую связана с фронтом, боевыми действиями и Победой. Такие данные приводит Министерство труда и социальной защиты населения.

Для понимания масштаба изменений: ещё несколько десятилетий назад ветераны исчислялись тысячами, активно участвовали в общественной жизни, встречались со школьниками и студентами, были постоянными участниками парадов и памятных мероприятий. Сегодня же речь идёт о последних представителях поколения фронтовиков, и это напрямую влияет на подходы государства к социальной политике и формам поддержки.

По мере естественного ухода ветеранов система помощи трансформируется — от массовых программ к максимально адресной и персонализированной поддержке, учитывающей возраст, состояние здоровья и индивидуальные потребности каждого человека.

Сегодня средний возраст ветеранов составляет 101 год, самому старшему — 105 лет. В их числе 43 участника боевых действий и 14 человек с инвалидностью, полученной в годы войны. Это люди, которые пережили не только фронтовые годы, но и послевоенное восстановление страны, и сегодня нуждаются прежде всего в постоянной медицинской и социальной поддержке.

Где живут ветераны

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, распределение ветеранов по регионам остаётся неравномерным.

Наибольшее количество проживает в Алматы — 14 человек.

В Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Карагандинской областях — по 6 ветеранов.

В Алматинской, Костанайской и Павлодарской областях — по 4.

В Жамбылской и Туркестанской областях — по 3.

В Абайской, Жетысуской, Акмолинской, Актюбинской, Кызылординской, Мангистауской областях, а также в Астане — по одному ветерану.

Такая география требует от местных исполнительных органов гибкого подхода к организации помощи, поскольку в ряде регионов речь идёт буквально о точечной поддержке одного человека.

При этом круг граждан, чья судьба связана с военными годами, значительно шире и по-прежнему остаётся значимой социальной группой. По официальным данным, в Казахстане проживают 32 852 человека, внесших вклад в Победу.

В их числе:

— труженики тыла — 31 349 человек;

— супруги умерших инвалидов войны — 1 335;

— бывшие несовершеннолетние узники концлагерей — 110;

— жители блокадного Ленинграда — 57;

— вдовы погибших фронтовиков — 1 человек.

Несмотря на то что эти категории не являются непосредственными участниками боевых действий (за исключением отдельных случаев), государство продолжает обеспечивать им меры социальной поддержки, признавая их вклад в общее дело Победы.

Сколько выплатят к 9 мая

Ко Дню Победы в Казахстане традиционно предусматриваются единовременные выплаты. В 2026 году на эти цели направлено 3,4 млрд тенге. Поддержку получат около 32,9 тысячи человек.

Ветераны Великой Отечественной войны получили по 5 млн тенге каждому. Это единый размер выплаты, установленный на уровне всей страны, без региональных различий. По данным ведомства, перечисление средств было произведено заранее, до наступления праздничной даты.

Для других категорий получателей размеры выплат определяются местными исполнительными органами. Суммы зависят от возможностей региональных бюджетов, поэтому могут различаться от области к области. При этом все выплаты планируется завершить до 9 мая, чтобы поддержка носила не только формальный, но и своевременный характер.

Ежемесячные выплаты и доходы

Помимо разовых выплат, государственная поддержка ветеранов и приравненных к ним категорий носит постоянный характер. Она включает пенсионные выплаты, государственные пособия, а также специальные надбавки.

Дополнительная социальная выплата для данной категории составляет до 16 месячных расчетных показателей (МРП), что в 2026 году эквивалентно 69 200 тенге.

В результате совокупный доход ветеранов складывается из нескольких источников. По данным на апрель 2026 года, средние показатели выглядят следующим образом:

— участники Великой Отечественной войны — 293 606 тенге;

— инвалиды Великой Отечественной войны — 298 050 тенге;

— лица, приравненные к участникам — 228 509 тенге;

— лица, приравненные к инвалидам — 213 105 тенге;

— труженики тыла — 203 207 тенге.

Размер выплат регулярно индексируется с учётом инфляции и изменений социально-экономических условий, что позволяет сохранять уровень доходов получателей на стабильном уровне.

Какие льготы сохраняются

Помимо финансовой поддержки, ветераны обеспечены доступом к расширенному пакету социальных и медицинских услуг.

В частности, они имеют право на:

— лечение в специализированных госпиталях, расположенных в Астане и Алматы;

— бесплатное санаторно-курортное лечение;

— обслуживание в поликлиниках, к которым они были прикреплены ранее;

— приоритетное получение социальных услуг.

Также сохраняются жилищные и налоговые льготы, включая поддержку в вопросах улучшения жилищных условий и освобождение от ряда обязательных платежей.

На практике система помощи включает регулярное взаимодействие с социальными службами. За ветеранами закрепляются социальные работники, которые помогают в решении бытовых вопросов, координируют получение медицинских услуг, а при необходимости организуют дополнительный уход.

С учётом возраста получателей особое внимание уделяется медицинскому сопровождению. Это включает регулярные осмотры, контроль состояния здоровья, обеспечение лекарственными средствами и при необходимости — направление на стационарное лечение.

Дополнительная поддержка в регионах

Помимо республиканских мер, значительная часть поддержки реализуется на уровне регионов. Местные исполнительные органы расширяют перечень льгот за счёт собственных бюджетов.

К дополнительным мерам относятся:

— бесплатный проезд на общественном транспорте;

— помощь в ремонте жилья;

— обеспечение топливом в отопительный сезон;

— предоставление продуктовых наборов;

— обеспечение лекарственными препаратами.

Форматы помощи могут различаться в зависимости от региона, однако в последние годы наблюдается тенденция к усилению адресного подхода, когда поддержка формируется с учётом конкретных потребностей каждого ветерана.

Отдельное внимание уделяется памятным датам. К 9 мая ветеранов поздравляют на дому, организуются адресные визиты представителей акиматов, общественных организаций и волонтёров. В ряде случаев привлекаются школьники и студенты, что позволяет сохранять межпоколенческую связь и передавать историческую память.

Как меняется система поддержки

Сокращение числа ветеранов напрямую влияет на подходы к социальной политике. Если ранее акцент делался на массовых программах и крупных мероприятиях, то сегодня приоритет смещается в сторону индивидуального сопровождения.

По данным профильных ведомств, внедряются элементы персонализированного подхода, включая разработку индивидуальных планов социальной поддержки, усиление медицинского патронажа и более тесное взаимодействие с родственниками и опекунами.

Эксперты в области социальной политики отмечают, что такой формат позволяет более эффективно распределять ресурсы и обеспечивать высокий уровень заботы. В условиях, когда речь идёт о людях старше 100 лет, ключевое значение приобретает не только финансовая помощь, но и качество повседневной поддержки, доступ к медицинским услугам и оперативность реагирования на возникающие потребности.

Таким образом, система поддержки ветеранов в Казахстане продолжает развиваться, адаптируясь к изменяющейся демографической ситуации и сохраняя приоритет адресной помощи.