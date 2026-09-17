58 человек попали в больницу с отравлением после посещения кафе в Казани

В Казани количество заболевших кишечной инфекцией после посещения кафе «Nan кебаб №1» увеличилось до 58 человек. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан, передают российские СМИ.

«На 16 сентября зарегистрировано 58 заболевших после употребления продукции “Nan кебаб №1”», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось о 33 случаях заражения среди посетителей этого заведения.

По данным Министерства здравоохранения Татарстана на 15 сентября, в инфекционной больнице Казани находились 26 человек. Их состояние оценивалось как средней тяжести и удовлетворительное.