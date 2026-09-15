Около 160 грузовых автомобилей скопилось на казахстанском пункте пропуска «Жайсан» в Актюбинской области, следующем в направлении России. В Комитете государственных доходов объяснили причины затора.

Почему образовалась очередь

Скопление грузовиков связано с ремонтными работами на сопредельном российском пункте пропуска «Сагарчин».

С 4 сентября российская сторона проводит замену дорожного полотна. Из-за этого движение транспорта организовано в реверсивном режиме по одной полосе.

Ограничение пропускной способности российского пункта пропуска влияет на скорость прохождения грузового транспорта через границу.

Что делают казахстанские службы

Комитет государственных доходов совместно с заинтересованными государственными органами обеспечивает бесперебойную работу пункта пропуска «Жайсан».

Для ускорения движения транспорта усилена работа на пункте пропуска, а также организовано регулирование транспортных потоков.

Часть транспорта перераспределяют на близлежащие пункты пропуска с учетом их возможностей.

Как изменилась электронная очередь

Количество слотов в электронной очереди скорректировали с учетом текущей пропускной способности сопредельного пункта пропуска.

Кроме того, сотрудники на месте проводят с водителями разъяснительную работу о текущей ситуации и возможных маршрутах движения.

Когда ситуация нормализуется

В Комитете сообщили, что ситуация находится на постоянном контроле.

Перевозчикам рекомендуют учитывать текущую обстановку на границе при планировании маршрутов в направлении Российской Федерации.