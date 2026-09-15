Свыше 160 фур скопилось на границе с Россией: что говорят в КГД
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Около 160 грузовых автомобилей скопилось на казахстанском пункте пропуска «Жайсан» в Актюбинской области, следующем в направлении России. В Комитете государственных доходов объяснили причины затора.
Почему образовалась очередь
Скопление грузовиков связано с ремонтными работами на сопредельном российском пункте пропуска «Сагарчин».
С 4 сентября российская сторона проводит замену дорожного полотна. Из-за этого движение транспорта организовано в реверсивном режиме по одной полосе.
Ограничение пропускной способности российского пункта пропуска влияет на скорость прохождения грузового транспорта через границу.
Что делают казахстанские службы
Комитет государственных доходов совместно с заинтересованными государственными органами обеспечивает бесперебойную работу пункта пропуска «Жайсан».
Для ускорения движения транспорта усилена работа на пункте пропуска, а также организовано регулирование транспортных потоков.
Часть транспорта перераспределяют на близлежащие пункты пропуска с учетом их возможностей.
Как изменилась электронная очередь
Количество слотов в электронной очереди скорректировали с учетом текущей пропускной способности сопредельного пункта пропуска.
Кроме того, сотрудники на месте проводят с водителями разъяснительную работу о текущей ситуации и возможных маршрутах движения.
Когда ситуация нормализуется
В Комитете сообщили, что ситуация находится на постоянном контроле.
Перевозчикам рекомендуют учитывать текущую обстановку на границе при планировании маршрутов в направлении Российской Федерации.
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