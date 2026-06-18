5,8 км трубопровода проложили в Астане в текущем году

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о строящихся объектах инфраструктуры.

Как передает официальный сайт столичного акимата, в городе ведется системная работа по строительству хозяйственно-бытовой канализации, ливневок, систем водоснабжения и др.

"В целях недопущения дефицита питьевой воды в прошлом году приступили к строительству технического водовода, который обеспечит подачу исходной воды в объеме 50 тыс.м3/сутки на станции водоподготовки. По итогам 2025 года проложили 3,2 км трубопровода. За 5 месяцев текущего года - 5,8 км. Ранее в 2023 году мы запустили работу третьей насосно-фильтровальной станции (НФС-3). В ближайшие годы необходимо реализовать порядка 20 проектов по строительству магистральных сетей водоснабжения. Реализация данных проектов позволит обеспечить надежное и бесперебойное водоснабжение города с учетом дальнейшего развития столицы и роста потребления воды. По водоотведению столицы: в прошлом году завершили 2 проекта по строительству 10 км сетей хозяйственно-бытовой канализации и канализационной насосной станции. В текущем году планируется завершить реализацию 2 проектов по строительству 2 канализационных насосных станций", - сообщил аким на своей странице в соцсетях.

По его словам, на сегодняшний день объем среднесуточного водоотведения составляет в среднем 350-360 тыс. м3/сут (ежегодный прирост около 10 тыс. м3/сут). Очистка сточных вод производится на существующих канализационных очистных сооружениях (КОС).

В целях увеличения мощностей в текущем году начнется строительство КОС-2 производительностью 188 тыс.м3/сутки с подводящими и отводящими коллекторами, ведется проектирование локальных очистных сооружения в ЖМ Коктал, Ондирис и Индустриальном парке общей производительностью 85 тыс.м3/сутки, модернизация существующих КОС-1 с увеличением производительности на 25 тыс.м3/сутки.

Система ливневой канализации столицы состоит из 20-ти очистных сооружений и одного пруда-накопителя, 621 км магистральных коллекторов ливневой, дренажной и лотково-арычной сети канализации, которые обеспечивают отвод поверхностных стоков с территории площадью более 20,1 тыс. га.

За последние годы построили и реконструировали более 22 км сетей магистральных коллекторов ливневой, дренажнойи лотково-арычной сети канализации, 9 насосных станций и 6 очистных сооружений. К примеру, в 2025 году завершили строительство по 5 объектам: севернее шоссе Коргалжын, коллектор №2 к ОС III-6 (ЖМ Ильинка), ОС района II-4 (Мынжылдык) и др. В результате проведенных мероприятий обеспечен отвод поверхностных стоков с территории площадью с 16,7 тыс. га до 20,1 тыс. га.