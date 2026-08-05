В Семее остановили продажу крупной партии древесины, завезенной из России. В сосновых бревнах нашли личинки черного соснового усача, передает BAQ.KZ.

Партия круглых лесоматериалов объемом 58,2 кубометра поступила из Российской Федерации. Насекомых выявили во время повторного карантинного фитосанитарного досмотра.

Что нашли в древесине

Речь идет о черном сосновом усаче Monochamus galloprovincialis. Этот жук относится к семейству дровосеков и входит в перечень карантинных вредителей.

Самки откладывают яйца в коре ослабленных, погибающих или недавно срубленных хвойных деревьев. После появления личинки проникают глубже и прогрызают ходы под корой и внутри древесины.

На ранней стадии заражение может быть незаметно снаружи. Поэтому личинки способны попасть в другой регион или страну вместе с необработанными бревнами, корой, пиломатериалами и деревянной упаковкой.

Чем опасен сосновый усач

Сам жук повреждает хвойные деревья, но основная угроза связана с его способностью переносить сосновую стволовую нематоду Bursaphelenchus xylophilus.

Этот микроскопический паразит поражает ткани дерева, нарушает движение воды и способен вызвать быстрое увядание сосны. При распространении нематоды хвоя желтеет и засыхает, а дерево может погибнуть за короткий срок.

При этом сведений о наличии нематоды в задержанной партии нет. Инспекторы сообщили только о выявлении личинок черного соснового усача.

По факту нарушения составили административный протокол по части 2 статьи 400 Кодекса об административных правонарушениях.

Материалы передали в специализированный суд по административным правонарушениям Семея. Решение по делу пока не принято.

В Минсельхозе напомнили, что вся подкарантинная продукция при ввозе в Казахстан должна проходить фитосанитарный контроль. Такие проверки помогают не допустить распространения вредителей, способных поражать хвойные леса.