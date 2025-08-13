58-летний мужчина приставал к фитнес-тренеру на улице в Астане
Домогательства попали на видео.
В столице полиция задержала 58-летнего мужчину по подозрению в приставании к фитнес-тренеру. Инцидент произошёл в общественном месте и вызвал широкий резонанс в соцсетях, передаёт BAQ.KZ.
На опубликованном пострадавшей видео видно, как мужчина, проходя мимо, прикасается к девушке, которая в этот момент занималась уборкой. Позже она обратилась к своим подписчикам и рассказала подробности произошедшего.
В Департаменте полиции Астаны сообщили, что личность нарушителя была установлена, он задержан.
"По факту инцидента, связанного с оскорбительным приставанием к гражданке, полицейскими установлен и задержан 58-летний правонарушитель. Материалы в отношении него направлены в суд для рассмотрения и принятия правового решения", – отметили в ДП Астаны.
В полиции напомнили, что любые противоправные действия в отношении граждан, включая домогательства, угрозы и иные формы недопустимого поведения, будут жёстко пресекаться.
