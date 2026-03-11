В Восточно-Казахстанской области на совещании под председательством акима области Нурымбета Сактаганова рассмотрены вопросы проведения превентивных мер по подготовке к весеннему паводковому периоду и обеспечению пожарной безопасности, передает BAQ.KZ.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям ВКО работает круглосуточный оперативный штаб, который проводит мониторинг паводковой ситуации, а также занимается координацией действий всех задействованных служб.

По информации ДЧС ВКО, в регионе имеется 556 единиц техники, 75 плавсредств, 234 мотопомпы, 11 воздушных судов, в том числе, вертолёты Ми-8 и Ми-2, сформирована группировка сил гражданской защиты из 3677 человек, куда входят подразделения ДЧС, спасательный батальон МЧС, представители местных исполнительных органов, военные Национальной гвардии и Министерства обороны, полицейские.

С начала года в Восточно-Казахстанской области проведено три аэровизуальных обследования паводкоопасных участков в районах Улкен Нарын, Алтай, Самар, Катон-Карагайском и Уланском районах. По данным обследований, территория ВКО покрыта устойчивым снежным покровом, река Бухтарма полностью покрыта льдом, структура снежного покрова - стабильная. Следующее аэровизуальное обследование будет проведено в Маркакольском, Тарбагатайском и Зайсанском районах.

Кроме того, специалисты ДЧС и местных исполнительных органов осмотрели паводкоопасные участки района Алтай и города Риддера, проверили готовность защитных сооружений и населённых пунктов.

На реках ВКО в рамках комплекса противопаводковых мероприятий проведен ряд превентивных мер. Так, в Шемонаихинском районе на реке Уба проведены операции по подрыву льда.

Как сообщили в ДЧС, работы организованы для предотвращения образования заторов льда и снижения рисков возможного подтопления в период весеннего паводка. Измельчение льда проводилось в местах, где реки сужаются или резко меняют свое русло, а также в районе мостов, для того, чтобы устранить риск разрушения опор мостов ледяными глыбами. Общая площадь работ составила 10200 кв.м. Данные превентивные мероприятия направлены на обеспечение безопасного прохождения паводкового периода и устранения угрозы потоплений для населенных пунктов.

РГП «Казгидромет» относит ряд регионов Казахстана к зоне повышенного риска весеннего половодья в 2026 году, в числе которых Восточно-Казахстанская область. В ВКО к территориям высокого риска отнесены районы Алтай, Самар, Улкен Нарын, Уланский, Глубоковский, Зайсанский и Тарбагатайский.

По данным «Казгидромета», превышение среднемноголетних показателей снегозапасов наблюдается в Зайсанском, Шемонаихинском, Тарбагатайском и в районе Улкен Нарын. Сегодня гидрологическая ситуация на реках области остаётся стабильной, уровни воды - ниже критических отметок.

В настоящее время очищено 58% водопропускных труб и порядка 72 % мостов. Остальные работы планируется завершить до 20 марта. Для пропуска талых вод подготовлены инертные материалы, мешки, инструменты и палатки.

В Тарбагатайском районе на областной автодороге «М-38 Омск – Майкапшагай – Шиликты – Акжар» произошел перелив талых вод через проезжую часть, однако удалось избежать размыва дороги, движение транспорта обеспечено. Ситуация находится под контролем.

Всего общая протяжённость дорог в ВКО составляет 5,2 тыс. км, около 4 тыс. водопропускных труб и свыше 250 мостов.

Что касается пожарной обстановки, то, по данным ДЧС ВКО, в регионе с начала года среди случаев возгорания в большинство пожаров произошло в жилом секторе, имеются факты возгорания на транспорте. В результате погибли 11 человек, включая троих детей, которые находились без присмотра взрослых. Основные причины пожаров - нарушения требований безопасности при эксплуатации электрооборудования и печного отопления.

Аким области Нурымбет Сактаганов поручил усилить превентивные меры по пожарной безопасности и подготовке к паводкам.

Акиматам городов и районов, совместно с ДЧС, поручено активизировать информационно-разъяснительную работу среди населения, особенно в многодетных семьях, для пожилых и социально уязвимых граждан; Управлению энергетики и ЖКХ - усилить контроль над эксплуатацией газового оборудования и баллонов, а также активизировать работу газотехнической инспекции.

Кроме того, на совещании подчеркнуто о необходимости усиления контроля над безопасностью в местах скопления людей. Так, среди поручений – проведение разъяснительной работы с владельцами объектов с массовым пребыванием людей о строгом соблюдении требований пожарной безопасности, особенно в преддверии праздников Ораза айт и Наурыз мейрамы.