581,2 млн тенге направлено на ремонт автодорог в Павлодарской области

В центре внимания ход весенне-полевой кампании, развитие дорожной инфраструктуры, привлечение инвестиций в перерабатывающий сектор, передает BAQ.KZ.

В первую очередь глава региона ознакомился с исполнением поручений по модернизации дорожной сети. В 2026 году на ремонт автодорог областного значения направлено 581,2 млн тенге. Средний ремонт ведется на участке автодороги Панфилово - Бестюбе (64–71 км). На обновление 38 км дорог районного значения предусмотрено 2,7 млрд тенге. Среди них реконструкция автодороги Селета - Кызылагаш, где будет проведено устройство асфальтобетонного покрытия, ремонт водопропускных труб и обустройство дороги. Завершить работы планируется до конца июня 2026 года.

Также начаты работы на направлениях Голубовка - Кызылкак, Панфилова - Косагаш и подъездах к села Луговое и Узынсу. Реализация данных проектов запланирована на до конца сентября. На всех участках применяется технология ресайклирования с использованием щебеночных фракций, в настоящее время ведется завоз материалов.

Отдельное внимание уделено внутрипоселковым дорогам. В 2026 году на их ремонт направлено 232,7 млн тенге из областного и районного бюджетов. В селе Иртышск выполняется средний ремонт ул. 2-я Набережная и ул. Кажимукана, а также капитальный ремонт ул. Мерей. В с. Селеты обновят ул. Сулуколь. Работы завершат в июне.

Асаин Байханов подчеркнул, что качество и сроки реализации проектов являются ключевым приоритетом.

Каждый объект должен быть доведен до стандарта, а не просто закрыт в отчетности, - отметил он.

Далее аким области ознакомился с ходом весенне-полевой кампании 2026 года. Общая площадь посевов в районе составляет 328,3 тыс. га, что выше уровня прошлого года. Основу составляют зерновые и зернобобовые культуры 207,9 тыс. га, масличные 90 тыс. га, кормовые 28,9 тыс. га. Закрытие влаги выполнено на 184 тыс. га, завершена весновспашка, продолжается предпосевная обработка почвы. Яровой сев проведен на 14,9 тыс. га. Сельхозформирования полностью обеспечены семенами. Потребность в ГСМ составляет 5,7 тыс. тонн. Техническая готовность машинно-тракторного парка - 100%. В наличии 747 тракторов, 363 комбайна и более 3000 единиц навесного оборудования. В текущем году дополнительно приобретены 10 единиц техники на сумму 1,7 млрд тенге.

В ходе поездки аким области посетил КХ «Замандас», где внедряются цифровые технологии и система no-till. На опытных участках ведется посев подсолнечника и подготовка почвы под бобовые культуры. Асаин Байханов отметил, что такие хозяйства формируют новый стандарт агропроизводства и должны служить ориентиром для других сельхозформирований региона.

Также здесь глава региона встретился с сельхозтоваропроизводителями района, обсудил вопросы агротехнологий, господдержки фермеров, осмотрел новую сельскохозяйственную технику.

Завершилась поездка осмотром места строительства мясоперерабатывающего комплекса КХ «Западный». Проект стоимостью 1,5 млрд тенге предусматривает выпуск до 1500 тонн продукции в год: консервов, колбас и полуфабрикатов. Предприятие ориентировано на внутренний рынок и экспорт в страны ближнего зарубежья.

Подводя итоги, аким области поручил обеспечить качественное проведение посевной кампании, своевременную реализацию дорожных проектов и соответствующий контроль.