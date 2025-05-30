В столице продолжается масштабная экологическая акция "Таза Қазақстан", инициированная для улучшения санитарного состояния города. Как сообщили в департаменте полиции Астаны, с начала кампании выявлено около 48 тысяч нарушений правил благоустройства, передает BAQ.KZ.

Правонарушения касаются незаконного выброса мусора, загрязнения общественных территорий, сброса строительных и сточных отходов, а также других действий, нарушающих санитарные нормы.

Один из вопиющих случаев — незаконный сброс бетонной смеси на строительной площадке жилого комплекса по улице Ш. Айтматова. Подрядная организация привлечена к ответственности.

Кроме того, сотрудники полиции проводят ежедневные рейды в местах, где ранее фиксировались нарушения. С начала акции к административной ответственности привлечены водители 590 грузовых и ассенизаторских машин, допустившие слив отходов в неустановленных местах.

В полиции подчеркнули, что акция продолжается, и гражданам настоятельно рекомендуется соблюдать нормы санитарии и благоустройства, поскольку ответственность за подобные нарушения предусмотрена законодательством.