590 ассенизаторских машин сливали нечистоты в неустановленных местах по Астане
В Астане в рамках акции "Таза Қазақстан" полиция выявила более 48 тысяч правонарушений.
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В столице продолжается масштабная экологическая акция "Таза Қазақстан", инициированная для улучшения санитарного состояния города. Как сообщили в департаменте полиции Астаны, с начала кампании выявлено около 48 тысяч нарушений правил благоустройства, передает BAQ.KZ.
Правонарушения касаются незаконного выброса мусора, загрязнения общественных территорий, сброса строительных и сточных отходов, а также других действий, нарушающих санитарные нормы.
Один из вопиющих случаев — незаконный сброс бетонной смеси на строительной площадке жилого комплекса по улице Ш. Айтматова. Подрядная организация привлечена к ответственности.
Кроме того, сотрудники полиции проводят ежедневные рейды в местах, где ранее фиксировались нарушения. С начала акции к административной ответственности привлечены водители 590 грузовых и ассенизаторских машин, допустившие слив отходов в неустановленных местах.
В полиции подчеркнули, что акция продолжается, и гражданам настоятельно рекомендуется соблюдать нормы санитарии и благоустройства, поскольку ответственность за подобные нарушения предусмотрена законодательством.
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