5G в Казахстане: операторы ускорят установку базовых станций
В городах республиканского значения и областных центрах Казахстана планируется развернуть свыше 3 500 базовых станций 5G до конца 2025 года, передает BAQ.KZ.
Соответствующий проект приказа опубликован на портале "Открытые НПА".
Согласно документу, операторы связи обязаны предоставлять услуги в соответствии с требованиями законодательства и условиями договора с абонентами.
Для внедрения 5G в декабре 2022 года были проведены конкурсы по распределению частот, по итогам которых операторы-победители получили лицензии и обязались обеспечить покрытие. Согласно этим обязательствам, к 2027 году 5G должен охватить не менее 75% городов республиканского значения и 60% областных центров страны.
Общественное обсуждение проекта продлится до 29 сентября 2025 года.
