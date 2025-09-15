В городах республиканского значения и областных центрах Казахстана планируется развернуть свыше 3 500 базовых станций 5G до конца 2025 года, передает BAQ.KZ.

Соответствующий проект приказа опубликован на портале "Открытые НПА".

Согласно документу, операторы связи обязаны предоставлять услуги в соответствии с требованиями законодательства и условиями договора с абонентами.

Для внедрения 5G в декабре 2022 года были проведены конкурсы по распределению частот, по итогам которых операторы-победители получили лицензии и обязались обеспечить покрытие. Согласно этим обязательствам, к 2027 году 5G должен охватить не менее 75% городов республиканского значения и 60% областных центров страны.

Общественное обсуждение проекта продлится до 29 сентября 2025 года.