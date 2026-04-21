  • 60% бюджета Астаны направляют на социальную сферу и инклюзию

Сегодня 2026, 11:23
Фото: Baq.kz

В Астане 60% бюджета направляют на развитие социальной сферы и формирование инклюзивной среды, сообщил на заседании Правительства аким города Женис Касымбек, передает BAQ.KZ.

«Бюджет города остается социально ориентирован, который направлен на социальную защиту, образование, здравоохранение и иные направления поддержки. Направляется 60% бюджета.

В текущем году финансирование мер реабилитации и инклюзии увеличено на 12%», - сказал аким города.

Он подчеркнул, что в целях систематизации работы утверждён программный документ – городская концепция инклюзивной политики, которая позволяет создавать инклюзивную среду практически во всех сферах жизнеобеспечения.

