60 человек вернулись в одно из сел Актюбинской области

В село Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области за последние годы вернулись около 60 человек, передает BAQ.KZ.

Для села это много. Здесь 147 домов и 646 жителей, то есть приехал почти каждый десятый из нынешнего населения.

Люди потянулись обратно из-за хозяйства ТОО «Терисаккан-2017». Его девять лет назад создал местный уроженец Ерлан Каспаков, сейчас предприятие входит в число крупнейших животноводческих в районе.

Здесь разводят крупный рогатый скот, лошадей и овец, в штате 30 человек.

Главным аргументом для переезда стало жильё. Хозяйство построило 12 домов, восемь семей уже заселились, ещё четыре готовятся.

В каждом доме четыре комнаты, санузел, водопровод и газовое отопление. Строить будут и дальше, дома получают работники предприятия и их семьи.

Если мы хотим сохранить село, нужно создавать условия для жизни. Человеку важно иметь работу, жилье и видеть перспективу для своей семьи, - говорит Ерлан Каспаков.

С социальной инфраструктурой в Терисаккане порядок. Два года назад открылась новая школа взамен аварийной, работают детский сад, Дом культуры, врачебная амбулатория, медпункт, библиотека и клуб.

Сейчас в селе строят сквер, хозяйство вложило в него 60 млн тенге. Территорию озеленят и осветят, появятся детская площадка, воркаут-зона, места для отдыха и юрта для праздников.

Сквер мы строим всем селом. Помогают жители и работники хозяйства. Хочется, чтобы у людей было место, где можно собраться всей семьей, провести праздник или просто вечером выйти на прогулку, - рассказывает предприниматель.

В этом году в Терисаккане открылся пожарный пост, который обслуживает четыре сельских округа. Технику для него, снегоход и вездеход, купило хозяйство.

Село посетил аким Актюбинской области Асхат Шахаров во время рабочей поездки по Кобдинскому району.