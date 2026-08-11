60 человек вернулись в одно из сел Актюбинской области
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В село Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области за последние годы вернулись около 60 человек, передает BAQ.KZ.
Для села это много. Здесь 147 домов и 646 жителей, то есть приехал почти каждый десятый из нынешнего населения.
Люди потянулись обратно из-за хозяйства ТОО «Терисаккан-2017». Его девять лет назад создал местный уроженец Ерлан Каспаков, сейчас предприятие входит в число крупнейших животноводческих в районе.
Здесь разводят крупный рогатый скот, лошадей и овец, в штате 30 человек.
Главным аргументом для переезда стало жильё. Хозяйство построило 12 домов, восемь семей уже заселились, ещё четыре готовятся.
В каждом доме четыре комнаты, санузел, водопровод и газовое отопление. Строить будут и дальше, дома получают работники предприятия и их семьи.
Если мы хотим сохранить село, нужно создавать условия для жизни. Человеку важно иметь работу, жилье и видеть перспективу для своей семьи, - говорит Ерлан Каспаков.
С социальной инфраструктурой в Терисаккане порядок. Два года назад открылась новая школа взамен аварийной, работают детский сад, Дом культуры, врачебная амбулатория, медпункт, библиотека и клуб.
Сейчас в селе строят сквер, хозяйство вложило в него 60 млн тенге. Территорию озеленят и осветят, появятся детская площадка, воркаут-зона, места для отдыха и юрта для праздников.
Сквер мы строим всем селом. Помогают жители и работники хозяйства. Хочется, чтобы у людей было место, где можно собраться всей семьей, провести праздник или просто вечером выйти на прогулку, - рассказывает предприниматель.
В этом году в Терисаккане открылся пожарный пост, который обслуживает четыре сельских округа. Технику для него, снегоход и вездеход, купило хозяйство.
Село посетил аким Актюбинской области Асхат Шахаров во время рабочей поездки по Кобдинскому району.
Такие примеры показывают, что будущее небольших населенных пунктов зависит не только от государственных программ, но и от инициативы людей, которые работают на своей земле и вкладываются в ее развитие, - сказал Асхат Шахаров.
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