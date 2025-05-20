60 детей выпали из окон с начала года в Казахстане
Пятеро детей погибли, 55 — в больнице.
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Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана заявило о резком росте случаев падения детей из окон с приходом тёплого сезона и началом летних каникул. Только с января по 19 мая 2025 года зарегистрировано 60 трагических инцидентов, в результате которых пятеро детей погибли, а ещё 55 малышей с различными травмами доставлены в больницы, передаёт BAQ.KZ.
По статистике, чаще всего несчастные случаи происходят с детьми в возрасте от 2 до 13 лет, остающимися без присмотра взрослых. Особую опасность представляют москитные сетки, на которые дети по неосторожности опираются, принимая их за защиту. Такие конструкции не выдерживают веса ребёнка и становятся причиной падения с высоты.
В 2024 году в стране было зарегистрировано 196 подобных происшествий, и текущая динамика вызывает серьёзную обеспокоенность специалистов.
По поручению Министра по ЧС, во всех регионах Казахстана активизирована профилактическая работа. Сотрудники МЧС проводят рейды, встречи с родителями, обучающие мероприятия в детских садах и школах, распространяют информацию через СМИ и соцсети.
"Каждое падение — это трагедия, которую можно и нужно предотвратить. Жизнь и здоровье детей зависят от ответственности взрослых", — подчеркнули в ведомстве.
Рекомендации от МЧС родителям и опекунам:
- Никогда не оставляйте ребёнка одного в комнате с открытым окном;
- Не полагайтесь на москитные сетки — они не защищают от падения;
- Установите специальные оконные фиксаторы и блокираторы;
- Уберите от окон мебель и предметы, по которым ребёнок может взобраться на подоконник.
МЧС призывает всех граждан проявлять бдительность: одна секунда невнимания может стоить жизни.
Ранее мы писали о том, что в Павлодаре могут посадить в тюрьму мать ребенка, погибшего после падения из окна.
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