Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана заявило о резком росте случаев падения детей из окон с приходом тёплого сезона и началом летних каникул. Только с января по 19 мая 2025 года зарегистрировано 60 трагических инцидентов, в результате которых пятеро детей погибли, а ещё 55 малышей с различными травмами доставлены в больницы, передаёт BAQ.KZ.

По статистике, чаще всего несчастные случаи происходят с детьми в возрасте от 2 до 13 лет, остающимися без присмотра взрослых. Особую опасность представляют москитные сетки, на которые дети по неосторожности опираются, принимая их за защиту. Такие конструкции не выдерживают веса ребёнка и становятся причиной падения с высоты.

В 2024 году в стране было зарегистрировано 196 подобных происшествий, и текущая динамика вызывает серьёзную обеспокоенность специалистов.

По поручению Министра по ЧС, во всех регионах Казахстана активизирована профилактическая работа. Сотрудники МЧС проводят рейды, встречи с родителями, обучающие мероприятия в детских садах и школах, распространяют информацию через СМИ и соцсети.

"Каждое падение — это трагедия, которую можно и нужно предотвратить. Жизнь и здоровье детей зависят от ответственности взрослых", — подчеркнули в ведомстве.

Рекомендации от МЧС родителям и опекунам:

Никогда не оставляйте ребёнка одного в комнате с открытым окном;

Не полагайтесь на москитные сетки — они не защищают от падения;

Установите специальные оконные фиксаторы и блокираторы;

Уберите от окон мебель и предметы, по которым ребёнок может взобраться на подоконник.

МЧС призывает всех граждан проявлять бдительность: одна секунда невнимания может стоить жизни.

Ранее мы писали о том, что в Павлодаре могут посадить в тюрьму мать ребенка, погибшего после падения из окна.