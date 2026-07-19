60 гнезд для соколов установят на многоэтажках Актау

В Актау в рамках экологического проекта установят 60 искусственных гнездовых ящиков для соколов-пустельг. Инициативу реализует общественный фонд Umit Mangistau при поддержке городского акимата.

Проект стал победителем международного конкурса малых грантов среди стран Центральной Азии. По словам руководителя фонда Меруерт Лыткиной, эксперты высоко оценили научный подход и практическую значимость инициативы для сохранения биоразнообразия региона.

Искусственные гнездовья разместят на многоэтажных жилых домах Актау, чтобы компенсировать нехватку естественных мест для гнездования птиц. Мангистауская область находится на одном из крупнейших миграционных путей птиц Центральной Азии, поэтому создание безопасных мест для их размножения имеет особое значение.

Специалисты отмечают, что соколы-пустельги играют важную роль в городской экосистеме. Основу их рациона составляют мышевидные грызуны и крупные насекомые. За сезон одна семья этих хищных птиц способна уничтожить сотни мышей и крыс, что позволяет естественным образом сдерживать рост их численности и снижать необходимость применения химических средств борьбы с вредителями.

После установки гнездовых ящиков специалисты фонда будут регулярно контролировать их заселение, отслеживать успешность размножения птиц и собирать научные данные. Полученные результаты планируется использовать для расширения проекта на другие населенные пункты Мангистауской области.

Кроме того, в рамках инициативы будут проводиться просветительские мероприятия, направленные на формирование бережного отношения к природе и сохранение биоразнообразия региона.