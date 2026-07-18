Асфальт ни при чем: как +44 градуса разрушают бетонные дороги Казахстана

Аномальная жара, накрывшая Казахстан, испытывает на прочность не только людей, но и автомобильные дороги. При температуре выше +40 °C бетонное покрытие нагревается, расширяется и испытывает внутреннее напряжение, которое может привести к подъему или разрушению плит. Чтобы не допустить аварийных ситуаций, дорожные службы усилили патрулирование и мониторинг трасс.

В Туркестанской области дефект устранили за несколько часов

В июле «Казгидромет» предупредил о повышении температуры воздуха в Туркестанской области до +44 °C. Уже на следующий день во время патрулирования участка трассы KAZ06 Шымкент – Туркестан сотрудники ДЭУ-68 обнаружили локальное повреждение цементобетонного покрытия на 2243-м километре. После выявления дефекта специалисты оперативно установили временные дорожные знаки и приступили к восстановительным работам. В ремонте были задействованы пять единиц техники и шесть дорожных рабочих. В результате повреждение устранили, а движение транспорта восстановили в безопасном режиме.

17 июля во время планового обследования трассы KAZ04 Астана – Шидерты – Павлодар – Успенка – граница России дорожники выявили участок с высоким внутренним напряжением в бетонных плитах на 339-м километре по направлению Павлодар – Астана. Опасную зону удалось обнаружить еще до появления деформации или разрушения покрытия. Это позволило заранее ограничить участок, установить предупреждающие знаки и приступить к профилактическому ремонту. На месте работают компрессор, гидромолот, погрузчик, три самосвала, каток и 13 дорожных рабочих. Специалисты демонтируют поврежденный участок покрытия, устраивают новое щебеночное основание и укладывают асфальтобетон.

Главная задача — не допустить разрушения

Как отмечают дорожные службы, летнее содержание дорог — это прежде всего работа на опережение. В жаркий период специалисты регулярно обследуют цементобетонные трассы, контролируют состояние плит и деформационных швов, выявляют участки с повышенным внутренним напряжением и при необходимости сразу приступают к ремонту. Такая профилактика зачастую остается незаметной для водителей, однако именно она позволяет предотвратить разрушение покрытия, избежать ограничения движения и снизить риск дорожно-транспортных происшествий.