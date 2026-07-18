Более 1 000 рабочих мест создадут на новом ГОКе в Северо-Казахстанской области
В регионе впервые масштабно отметили День металлурга и рассказали о реализации проекта на месторождении «Сырымбет».
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В Айыртауском районе Северо-Казахстанской области впервые в масштабном формате отметили День металлурга. Праздничное мероприятие, организованное компанией Solidcore Resources, посетил аким региона.
Глава области отметил, что наряду с развитием агропромышленного комплекса в регионе укрепляется промышленный потенциал. Одним из ключевых проектов он назвал подготовку к строительству горно-обогатительного комбината на месторождении «Сырымбет», которую реализуют компании Solidcore Resources и Tin One Mining.
По словам акима, после ввода предприятия в эксплуатацию в регионе будет создано более 1 тыс. новых рабочих мест.
Также было отмечено, что компания активно участвует в развитии социальной инфраструктуры района. В 2026 году на эти цели направлено свыше 300 млн тенге. За счет этих средств реконструирован парк, построена современная детская площадка и отремонтирована автомобильная дорога, соединяющая четыре сельских населенных пункта.
Кроме того, разрабатывается проект стоимостью более 1 млрд тенге, который позволит обеспечить жителей села Саумалколь бесперебойным доступом к питьевой воде.
Поздравляя металлургов и жителей района с профессиональным праздником, глава региона подчеркнул, что реализация крупных инвестиционных проектов способствует развитию социальной инфраструктуры и повышению качества жизни населения.
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