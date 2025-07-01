60-летний житель Жетысу получил пожизненный срок за педофилию
В Жетысуской области педофила-рецидивиста приговорили к пожизненному лишению свободы.
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В Жетысуской области вынесен приговор 60-летнему жителю села Алтыуй Панфиловского района, ранее осуждённому за убийство. После освобождения мужчина вновь совершил тяжкое преступление — надругательство над несовершеннолетним. Теперь он проведёт остаток жизни за решёткой, передаёт BAQ.KZ.
Суд над педофилом прошёл в закрытом режиме — в связи с участием в деле ребёнка. Однако журналистам "7 канала" разрешили присутствовать при оглашении приговора.
Бахыт Ермаханов, председатель специализированного суда по уголовным делам:
"Подсудимый частично признал свою вину. За развратные действия в отношении малолетнего ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Это связано с изменениями в законодательстве, вступившими в силу в прошлом году. Ранее предусматривались два варианта — 20 лет или пожизненно. Сейчас законом установлено лишь одно наказание — пожизненное заключение".
Мужчина ранее уже провёл 9,5 лет в тюрьме по приговору за убийство. Освободившись, он вновь оказался на скамье подсудимых — уже за преступление против ребёнка.
Расследование велось под грифом конфиденциальности, подробности дела в интересах несовершеннолетнего не разглашаются.
Ранее Верховный суд приговорил педофила к пожизненному заключению.
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