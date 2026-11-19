В Кокшетау почти достроили завод, который сможет ежегодно выпускать до 60 миллионов кирпичей. Предприятие планируют запустить на полную мощность в 2027 году, а первые производственные процессы – наладить уже в конце этого года. Новый завод обеспечит работой 200 человек, передаёт BAQ.KZ.

Строительство предприятия ТОО «Кирзавод» уже вышло на финишную прямую. Работы выполнены на 95%, сейчас на площадке завершают благоустройство территории и готовятся к запуску производства.

Техническое открытие запланировано на конец 2026 года. Полноценный выпуск продукции должен начаться в 2027-м. Продавать кирпичи предприятие намерено преимущественно на казахстанском рынке.

С ходом строительства ознакомился аким Акмолинской области Марат Ахметжанов. По его словам, собственное производство стройматериалов становится особенно важным на фоне крупных строительных проектов в регионе.

«В рамках программы «Народная стройка» предусмотрено возведение большого количества различных объектов, при этом особое внимание уделяется использованию отечественных строительных материалов. Сегодня в области строятся крупные объекты, в том числе Казахский музыкально-драматический театр и стадион. Все они требуют значительных объёмов строительной продукции. Поэтому развитие собственного производства, в том числе кирпича, имеет стратегическое значение. Это позволит обеспечить внутренние потребности, создать новые рабочие места и укрепить промышленную базу региона», – подчеркнул Марат Ахметжанов.

Новый завод рассчитывает занять своё место на рынке строительных материалов Казахстана. При выходе на проектную мощность предприятие сможет производить до 60 миллионов кирпичей ежегодно.