60 очередников получили ключи от новых квартир в Алматинской области
По Илийскому району в очереди на жильё зарегистрированы 5 443 человека.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В селе Өтеген батыр Илийского района 60 граждан, состоящих в очереди на жильё, получили ключи от новых квартир. Жильё предоставлено по льготной ипотечной программе через "Отбасы банк", передаёт BAQ.KZ.
Среди новосёлов - жители не только Илийского района, но и Талгарского, Енбекшиказахского, Кегенского, Жамбылского, Уйгурского, Карасайского районов, а также городов Конаев и Алатау. В рамках программы приоритет предоставляется социально уязвимым гражданам, детям-сиротам и лицам, оставшимся без попечения родителей, работникам государственных и бюджетных организаций, а также многодетным семьям.
"Обеспечение граждан жильём является одним из приоритетных направлений государственной политики. По Илийскому району в очереди на жильё зарегистрированы 5 443 человека. Из них многодетные семьи - 1 878, социально уязвимые слои населения - 1 993, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей - 807, бюджетные работники - 765 человек. В 2025 году для обеспечения жильём социально уязвимых категорий населения было приобретено 269 домов и квартир. В текущем году в селе Өтеген батыр планируется предоставить 72 квартиры в рамках данной Концепции, а также приобрести 36 квартир для граждан из социально уязвимых групп", - сообщил аким Илийского района Кайыржан Жаксымбетов.
Самое читаемое
- Аэропорт Уральска готовит новые тарифы на обслуживание рейсов
- Блогерша Камилла Тенликова продавала интимные фото? В Минкультуры проверят информацию
- Неожиданный исход: казахстанский призёр ЧМ по боксу проиграл на турнире в Испании
- В Костанае определили дома для капитального ремонта в 2026 году
- Аптеки пойманы на обмане: бесплатные лекарства ушли в коммерцию