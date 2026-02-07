В селе Өтеген батыр Илийского района 60 граждан, состоящих в очереди на жильё, получили ключи от новых квартир. Жильё предоставлено по льготной ипотечной программе через "Отбасы банк", передаёт BAQ.KZ.

Среди новосёлов - жители не только Илийского района, но и Талгарского, Енбекшиказахского, Кегенского, Жамбылского, Уйгурского, Карасайского районов, а также городов Конаев и Алатау. В рамках программы приоритет предоставляется социально уязвимым гражданам, детям-сиротам и лицам, оставшимся без попечения родителей, работникам государственных и бюджетных организаций, а также многодетным семьям.