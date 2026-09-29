60 подозрительных свертков обнаружили в Усть-Каменогорске
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Военнослужащие срочной службы воинской части 5518 Национальной гвардии МВД РК во время патрулирования улиц города обнаружили около 60 подозрительных свертков с неизвестным порошкообразным веществом.
Где нашли свертки
Инцидент произошел во дворе одного из жилых домов на улице Потанина. Во время патрулирования рядовые Давид Хасенов и Артур Двинянин заметили подозрительный предмет возле густых деревьев.
По словам рядового Давида Хасенова, он обратил внимание на сверток во время осмотра территории и предположил, что внутри может находиться вещество, похожее на наркотическое.
«Во время патрулирования мы внимательно осматриваем территорию, в том числе темные и скрытые места. Проходя возле густых деревьев, я заметил подозрительный предмет. По его внешнему виду предположил, что внутри может находиться вещество, похожее на наркотическое. Я сразу доложил начальнику войскового наряда, после чего на место вызвали следственно-оперативную группу», – рассказал военнослужащий.
Что показала проверка
Всего военнослужащие обнаружили около 60 свертков. Они были обмотаны изолентой красного, синего и черного цветов.
На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Обнаруженные свертки изъяли и направили на экспертизу.
Специалистам предстоит установить состав вещества и определить его вид. Окончательные выводы будут сделаны по результатам экспертизы.
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