В Астане появился новый зеленый маршрут с каскадным водопадом

В Астане завершилось благоустройство линейного парка GreenLine. Новое общественное пространство протяженностью 2,3 километра объединило жилые кварталы единым пешеходным маршрутом, передает официальный сайт столичного акимата.

Что изменилось

Основной акцент при благоустройстве сделали на озеленении и создании комфортной природной среды.

На территории высадили деревья, кустарники и многолетние растения. За счет многоярусного озеленения вдоль всего маршрута формируется единый зеленый ландшафт.

Что стало главным акцентом

Одним из центральных элементов GreenLine стал новый каскадный водопад.

Вода спускается с верхней точки через несколько зеленых террас, создавая каскад. Вокруг высажены деревья, кустарники и многолетние растения.

Водопад расположен в центральной части GreenLine и должен стать одной из ключевых точек притяжения нового бульвара.

Что еще появилось

Вдоль маршрута обустроены пруды, детские игровые площадки, прогулочные дорожки и зоны для отдыха.

Вода, рельеф и озеленение объединены в единую ландшафтную композицию.

Каким станет GreenLine через несколько лет

По мере роста деревьев и кустарников пространство будет становиться более зеленым и выразительным. Многоярусные посадки должны сформировать плотный зеленый коридор вдоль всего маршрута.

GreenLine также связывает между собой жилые кварталы, создавая непрерывный пешеходный маршрут.

Сколько общественных пространств благоустроили

Создание GreenLine является частью работы по развитию зеленых и комфортных общественных пространств столицы.

В текущем году в Астане благоустроено более 170 дворов и общественных пространств – парков, скверов и бульваров. За последние годы их число достигло порядка 500.