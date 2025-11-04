60 подростков задержаны за наркопреступления — МВД бьёт тревогу
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министерство внутренних дел сообщает о росте числа случаев вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков. С начала года по стране задержано более 60 подростков, причастных к сбыту и хранению психотропных веществ, передаёт BAQ.KZ.
Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что всё чаще участниками наркосети становятся школьники и студенты колледжей, которых вербуют через мессенджеры и социальные сети, предлагая "лёгкий заработок" и "удалённую работу".
Так, в области Абай задержана первокурсница колледжа, у которой при обыске изъято 16 граммов синтетических наркотиков. В Восточно-Казахстанской области полицейские поймали жителя Алматы, работавшего курьером-закладчиком в Усть-Каменогорске. У него изъяли 3 грамма вещества группы α-PVP.
По данным МВД, в текущем году проведено около 17 тысяч антинаркотических мероприятий, охвативших порядка 2 миллионов подростков и молодых людей. Несмотря на профилактические меры, проблема сохраняет тревожную динамику.
В ведомстве призывают родителей внимательнее относиться к кругу общения детей и проверять их активность в интернете, где чаще всего распространяются предложения о "лёгком заработке".
МВД напоминает, что за сбыт наркотических и психотропных веществ предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы. Также рассматривается вопрос об ужесточении наказания для родителей, по вине которых несовершеннолетние вовлекаются в наркопреступления.
Самое читаемое
- Четыре года простаивал: крематорий в Алматы передали профильной организации
- Пенсия без тревог: Эксперт рассказал, как увеличить пенсионные сбережения
- Саммит C5+1: чего ожидать Казахстану от встречи в Вашингтоне
- "Мокрый налог": в Казахстане обсуждают введение платы за дренажные воды
- Экс-директор “Таза Өскемен” арестован по делу о хищении 120 млн тенге