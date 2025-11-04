Министерство внутренних дел сообщает о росте числа случаев вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков. С начала года по стране задержано более 60 подростков, причастных к сбыту и хранению психотропных веществ, передаёт BAQ.KZ.

Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что всё чаще участниками наркосети становятся школьники и студенты колледжей, которых вербуют через мессенджеры и социальные сети, предлагая "лёгкий заработок" и "удалённую работу".

Так, в области Абай задержана первокурсница колледжа, у которой при обыске изъято 16 граммов синтетических наркотиков. В Восточно-Казахстанской области полицейские поймали жителя Алматы, работавшего курьером-закладчиком в Усть-Каменогорске. У него изъяли 3 грамма вещества группы α-PVP.

По данным МВД, в текущем году проведено около 17 тысяч антинаркотических мероприятий, охвативших порядка 2 миллионов подростков и молодых людей. Несмотря на профилактические меры, проблема сохраняет тревожную динамику.

В ведомстве призывают родителей внимательнее относиться к кругу общения детей и проверять их активность в интернете, где чаще всего распространяются предложения о "лёгком заработке".

МВД напоминает, что за сбыт наркотических и психотропных веществ предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы. Также рассматривается вопрос об ужесточении наказания для родителей, по вине которых несовершеннолетние вовлекаются в наркопреступления.