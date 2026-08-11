 60% услуг для бизнеса все еще на бумаге: Бектенов поручил ускорить цифровизацию

В Казахстане 60% услуг по поддержке предпринимателей по-прежнему оказываются в бумажном виде. Премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил до конца 2026 года провести их реинжиниринг и ускоренную цифровизацию с выводом на eGov Business. Еще одно поручение касается полной модернизации разрешительной и лицензионной системы – эту работу необходимо завершить в течение шести месяцев, передает BAQ.KZ.

Глава Правительства подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить развитию цифровых инструментов для бизнеса. Помимо перевода мер поддержки в онлайн, предстоит пересмотреть работу портала «Электронного лицензирования».

«Особое внимание следует обратить на цифровые инструменты для бизнеса. До сих пор 60% услуг по поддержке предпринимателей оказываются в бумажном виде. *Надо менять эту ситуацию.* Министерству нацэкономики совместно с палатой «Атамекен» до конца года провести реинжиниринг и ускоренную цифровизацию услуг с выводом на eGov Business. Есть вопросы и по работе портала “Электронного лицензирования”. *Требуется полностью модернизировать разрешительную и лицензионную систему.* Министерству искусственного интеллекта совместно с госорганами завершить данную работу в течение 6 месяцев», – подчеркнул Олжас Бектенов.

Таким образом, до конца года Министерству национальной экономики совместно с НПП «Атамекен» предстоит ускорить перевод услуг поддержки предпринимателей на eGov Business. Параллельно Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития совместно с государственными органами должно модернизировать систему выдачи разрешений и лицензий.