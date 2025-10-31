В Казахстане программа "Наурыз жұмыскер" помогла уже 1 990 казахстанцам решить жилищный вопрос. Больше половины доступных займов — около 60% — получили работники промышленной и строительной сфер.

Программа, запущенная в этом году дочерним банком холдинга "Байтерек" — Отбасы банк, предназначена для поддержки рабочих профессий и охватывает 8 230 специальностей на 1 143 видах экономической деятельности. Для участия не требуется конкурс — достаточно справки с места работы и открытого депозита в банке.

Среди тех, кто уже отметил новоселье, — Ақкүміс Құдайберген, инженер-технолог железнодорожной отрасли из Кокшетау. С помощью "Наурыз жұмыскер" она смогла купить квартиру в Астане.

"Я давно мечтала о собственном жилье. В банке подсказали кредитоваться по направлению "Наурыз жұмыскер". Условия подходили, заявку одобрили, и теперь у меня есть квартира в столице", — поделилась молодая специалистка.

Условия программы:

Максимальная сумма займа — 30 млн тенге для регионов, 36 млн для Астаны и Алматы;

Приобретение — только первичного жилья в мегаполисах и областных центрах, вторичное — в моногородах и селах;

Ставка — 7% годовых для социально уязвимых граждан, 9% — для остальных;

Первоначальный взнос — от 10% до 20% в зависимости от отделки и типа жилья.

На портале "Баспана маркет" участники программы могут выбрать подходящий жилой комплекс и квартиру. Сейчас доступны 593 объекта на 10 262 квартиры. В сельских населённых пунктах жильё уже приобрели 338 участников.

Программа "Наурыз жұмыскер" демонстрирует, как доступные кредиты помогают поддерживать рабочие кадры и решать жилищные вопросы молодых специалистов по всей стране.