60% жилищных кредитов Отбасы банка уже оформляют через блокчейн

В Отбасы банке 60% жилищных кредитов сегодня оформляются с использованием блокчейн-технологии. С 2021 года через систему проведено более 254 тысяч операций. Об этом на заседании Правительства сообщила председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова, передает BAQ.KZ.

По ее словам, банк начал применять блокчейн совместно с Государственной корпорацией «Правительство для граждан» в 2021 году.

«С 2021 года через блокчейн проведено более 254 тысяч операций, сейчас 60% жилищных кредитов выдаются через эту систему. Эта услуга сэкономила казахстанцам более 500 тысяч часов», – сообщила Ляззат Ибрагимова.

Цифровизация позволила значительно сократить и сроки регистрации залога недвижимости.

Раньше на регистрацию залога у клиентов уходило до пяти рабочих дней. Сейчас процедура занимает от 10 до 15 минут.

«Для экономии времени населения и сокращения ожидания в очередях мы уменьшили время оформления жилья в залог. Если раньше клиенты регистрировали залог в течение пяти рабочих дней, то сейчас этот процесс сокращен до 10–15 минут», – отметила председатель правления банка.

В онлайн-формате клиентам также доступны регистрация права собственности, аренды и снятие залога.

В целом 95% операций Отбасы банка сегодня осуществляются онлайн. Дистанционными сервисами пользуются около 1,5 млн казахстанцев.