600 деревьев высадили спасатели на будущей Аллее спасателей в Таразе
Новый зелёный уголок станет местом отдыха.
Сегодня, 10:29
Фото: Pixabay.com
В Таразе сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям города совместно с акиматом областного центра реализовали экологическую инициативу в рамках 30 добрых дел, передаёт BAQ.KZ.
В микрорайоне "Улы дала" спасатели высадили 600 деревьев, положив начало созданию Аллеи спасателей. Новый зелёный уголок станет местом отдыха и символом благодарности жителей города за нелёгкий и благородный труд спасателей.
