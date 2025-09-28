В Таразе сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям города совместно с акиматом областного центра реализовали экологическую инициативу в рамках 30 добрых дел, передаёт BAQ.KZ.

В микрорайоне "Улы дала" спасатели высадили 600 деревьев, положив начало созданию Аллеи спасателей. Новый зелёный уголок станет местом отдыха и символом благодарности жителей города за нелёгкий и благородный труд спасателей.