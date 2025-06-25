600 литров зеленой жижи вылили в ручей Сарыбулак в столице
В Астане применяют природный метод для очистки городских водоёмов.
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В столице прошла экологическая акция по биомелиорации ручья Сарыбулак, передает BAQ.KZ.
Мероприятие организовали Управление охраны окружающей среды и природопользования, ТОО "АргынСтрой-2015" и столичные волонтёры.
В ходе акции в ручей было залито 600 литров суспензии хлореллы — зелёной одноклеточной микроводоросли, применяемой для очищения воды от избытка химических веществ, улучшения кислородного баланса и подавления роста токсичных сине-зелёных водорослей.
Как сообщил главный специалист отдела охраны окружающей среды Айдар Рашид, Сарыбулак играет значимую роль в экосистеме Астаны:
"Наша цель — восстановление экосистемы водоёма и снижение антропогенной нагрузки. Хлорелла поглощает избыток азота и фосфора, повышает уровень кислорода и препятствует "цветению" воды, которое вызывает зловоние и гибель обитателей".
Применение хлореллы в столице практикуется уже третий год. В 2022 году её запускали в Акбулак, в 2023 — в Есиль. По словам специалистов, результаты оказались успешными: вода становится чище, а в водоёмах наблюдается рост численности рыбы и улучшение гидробиологических показателей.
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