В столице прошла экологическая акция по биомелиорации ручья Сарыбулак, передает BAQ.KZ.

Мероприятие организовали Управление охраны окружающей среды и природопользования, ТОО "АргынСтрой-2015" и столичные волонтёры.

В ходе акции в ручей было залито 600 литров суспензии хлореллы — зелёной одноклеточной микроводоросли, применяемой для очищения воды от избытка химических веществ, улучшения кислородного баланса и подавления роста токсичных сине-зелёных водорослей.

Как сообщил главный специалист отдела охраны окружающей среды Айдар Рашид, Сарыбулак играет значимую роль в экосистеме Астаны:

"Наша цель — восстановление экосистемы водоёма и снижение антропогенной нагрузки. Хлорелла поглощает избыток азота и фосфора, повышает уровень кислорода и препятствует "цветению" воды, которое вызывает зловоние и гибель обитателей".

Применение хлореллы в столице практикуется уже третий год. В 2022 году её запускали в Акбулак, в 2023 — в Есиль. По словам специалистов, результаты оказались успешными: вода становится чище, а в водоёмах наблюдается рост численности рыбы и улучшение гидробиологических показателей.